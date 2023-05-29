Мольде - Сандефьорд

|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Мольде
|2:1
|Сандефьорд
|15 тур
|24 июля, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|2:3
|Мольде
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Мольде
|2:1
|Сандефьорд
|15 тур
|24 июля, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|2:3
|Мольде
|26 тур
|7 ноября, воскресенье
|19:00
|Мольде
|3:1
|Сандефьорд
|7 тур
|12 июня, суббота
|16:00
|Сандефьорд
|1:3
|Мольде
|19 тур
|26 сентября, суббота
|19:00
|Мольде
|0:1
|Сандефьорд
|12 тур
|1 августа, суббота
|19:00
|Сандефьорд
|2:1
|Мольде
|30 тур
|24 ноября, суббота
|20:00
|Сандефьорд
|1:3
|Мольде
|1 тур
|11 марта, воскресенье
|20:00
|Мольде
|5:0
|Сандефьорд
|23 тур
|24 сентября, воскресенье
|19:00
|Мольде
|3:1
|Сандефьорд
|6 тур
|30 апреля, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|3:3
|Мольде
|23 тур
|12 сентября, суббота
|19:00
|Сандефьорд
|2:4
|Мольде
|11 тур
|30 мая, суббота
|19:00
|Мольде
|6:1
|Сандефьорд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0