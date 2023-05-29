Введите ваш ник на сайте

Мольде - Сандефьорд

29.05.2023, Понедельник, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 8 тур Мольде - Сандефьорд
...
Матч начнется в 18:00 мск
...
Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
29 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Мольде 2:1 Сандефьорд
15 тур
24 июля, воскресенье 19:00 Сандефьорд 2:3 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2021
26 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Мольде 3:1 Сандефьорд
7 тур
12 июня, суббота 16:00 Сандефьорд 1:3 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2020
19 тур
26 сентября, суббота 19:00 Мольде 0:1 Сандефьорд
12 тур
1 августа, суббота 19:00 Сандефьорд 2:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2018
30 тур
24 ноября, суббота 20:00 Сандефьорд 1:3 Мольде
1 тур
11 марта, воскресенье 20:00 Мольде 5:0 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2017
23 тур
24 сентября, воскресенье 19:00 Мольде 3:1 Сандефьорд
6 тур
30 апреля, воскресенье 19:00 Сандефьорд 3:3 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2015
23 тур
12 сентября, суббота 19:00 Сандефьорд 2:4 Мольде
11 тур
30 мая, суббота 19:00 Мольде 6:1 Сандефьорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 