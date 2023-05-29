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Хаугесунд - Тромсе

29.05.2023, Понедельник, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 8 тур Хаугесунд - Тромсе
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
21 тур
4 сентября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:1 Тромсе
10 тур
19 июня, воскресенье 19:00 Тромсе 1:1 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2021
21 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Тромсе 2:0 Хаугесунд
11 тур
4 июля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 3:0 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2019
20 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Тромсе 2:2 Хаугесунд
15 тур
14 июля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 5:1 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2018
17 тур
5 августа, воскресенье 19:00 Тромсе 1:2 Хаугесунд
12 тур
27 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:0 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2017
29 тур
19 ноября, воскресенье 20:00 Тромсе 2:0 Хаугесунд
15 тур
2 июля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:0 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2016
20 тур
14 августа, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:1 Тромсе
15 тур
9 июля, суббота 19:00 Тромсе 2:2 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2015
30 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Хаугесунд 0:1 Тромсе
14 тур
28 июня, воскресенье 19:00 Тромсе 2:0 Хаугесунд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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