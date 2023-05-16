Русенборг - Хаугесунд

|22 тур
|11 сентября, воскресенье
|21:00
|Хаугесунд
|2:1
|Русенборг
|8 тур
|26 мая, четверг
|19:00
|Русенборг
|3:3
|Хаугесунд
|22 тур
|11 сентября, воскресенье
|21:00
|Хаугесунд
|2:1
|Русенборг
|8 тур
|26 мая, четверг
|19:00
|Русенборг
|3:3
|Хаугесунд
|24 тур
|27 октября, среда
|19:00
|Хаугесунд
|0:0
|Русенборг
|10 тур
|30 июня, среда
|19:00
|Русенборг
|0:0
|Хаугесунд
|18 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|2:1
|Хаугесунд
|10 тур
|26 июля, воскресенье
|21:30
|Хаугесунд
|1:0
|Русенборг
|24 тур
|6 октября, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:1
|Русенборг
|8 тур
|16 мая, четверг
|19:00
|Русенборг
|0:2
|Хаугесунд
|21 тур
|2 сентября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|1:0
|Хаугесунд
|11 тур
|21 мая, понедельник
|19:00
|Хаугесунд
|1:2
|Русенборг
|20 тур
|20 августа, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|0:1
|Хаугесунд
|13 тур
|18 июня, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:0
|Русенборг
|17 тур
|23 июля, суббота
|16:30
|Русенборг
|6:0
|Хаугесунд
|12 тур
|22 мая, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:1
|Русенборг
|29 тур
|1 ноября, воскресенье
|20:00
|Русенборг
|4:3
|Хаугесунд
|2 тур
|12 апреля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|0:6
|Русенборг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0