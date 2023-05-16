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Русенборг - Хаугесунд

16.05.2023, Вторник, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 7 тур Русенборг - Хаугесунд
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
22 тур
11 сентября, воскресенье 21:00 Хаугесунд 2:1 Русенборг
8 тур
26 мая, четверг 19:00 Русенборг 3:3 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2021
24 тур
27 октября, среда 19:00 Хаугесунд 0:0 Русенборг
10 тур
30 июня, среда 19:00 Русенборг 0:0 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2020
18 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Русенборг 2:1 Хаугесунд
10 тур
26 июля, воскресенье 21:30 Хаугесунд 1:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2019
24 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:1 Русенборг
8 тур
16 мая, четверг 19:00 Русенборг 0:2 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2018
21 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Русенборг 1:0 Хаугесунд
11 тур
21 мая, понедельник 19:00 Хаугесунд 1:2 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2017
20 тур
20 августа, воскресенье 19:00 Русенборг 0:1 Хаугесунд
13 тур
18 июня, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2016
17 тур
23 июля, суббота 16:30 Русенборг 6:0 Хаугесунд
12 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2015
29 тур
1 ноября, воскресенье 20:00 Русенборг 4:3 Хаугесунд
2 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 0:6 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2014
24 тур
21 сентября, воскресенье 22:00 Хаугесунд 2:1 Русенборг
14 тур
6 июля, воскресенье 21:00 Русенборг 5:3 Хаугесунд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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