Лиллестрем - Сарпсборг 08

|16 тур
|31 июля, воскресенье
|16:30
|Сарпсборг 08
|0:2
|Лиллестрем
|6 тур
|16 мая, понедельник
|19:00
|Лиллестрем
|1:0
|Сарпсборг 08
|16 тур
|31 июля, воскресенье
|16:30
|Сарпсборг 08
|0:2
|Лиллестрем
|6 тур
|16 мая, понедельник
|19:00
|Лиллестрем
|1:0
|Сарпсборг 08
|21 тур
|2 октября, суббота
|19:00
|Сарпсборг 08
|2:1
|Лиллестрем
|2 тур
|28 июля, среда
|20:00
|Лиллестрем
|2:0
|Сарпсборг 08
|30 тур
|1 декабря, воскресенье
|20:00
|Лиллестрем
|0:0
|Сарпсборг 08
|3 тур
|14 апреля, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:0
|Лиллестрем
|18 тур
|12 августа, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|2:0
|Лиллестрем
|2 тур
|17 марта, суббота
|17:30
|Лиллестрем
|2:2
|Сарпсборг 08
|16 тур
|10 июля, понедельник
|20:00
|Сарпсборг 08
|3:3
|Лиллестрем
|9 тур
|16 мая, вторник
|19:00
|Лиллестрем
|1:2
|Сарпсборг 08
|16 тур
|17 июля, воскресенье
|21:00
|Сарпсборг 08
|3:0
|Лиллестрем
|4 тур
|9 апреля, суббота
|16:30
|Лиллестрем
|4:0
|Сарпсборг 08
|29 тур
|1 ноября, воскресенье
|20:00
|Лиллестрем
|3:1
|Сарпсборг 08
|9 тур
|16 мая, суббота
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:3
|Лиллестрем
|30 тур
|9 ноября, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|3:2
|Лиллестрем
|15 тур
|12 июля, суббота
|20:00
|Лиллестрем
|0:0
|Сарпсборг 08
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0