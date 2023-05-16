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Лиллестрем - Сарпсборг 08

16.05.2023, Вторник, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 7 тур Лиллестрем - Сарпсборг 08
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
16 тур
31 июля, воскресенье 16:30 Сарпсборг 08 0:2 Лиллестрем
6 тур
16 мая, понедельник 19:00 Лиллестрем 1:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2021
21 тур
2 октября, суббота 19:00 Сарпсборг 08 2:1 Лиллестрем
2 тур
28 июля, среда 20:00 Лиллестрем 2:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2019
30 тур
1 декабря, воскресенье 20:00 Лиллестрем 0:0 Сарпсборг 08
3 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 1:0 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2018
18 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 2:0 Лиллестрем
2 тур
17 марта, суббота 17:30 Лиллестрем 2:2 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2017
16 тур
10 июля, понедельник 20:00 Сарпсборг 08 3:3 Лиллестрем
9 тур
16 мая, вторник 19:00 Лиллестрем 1:2 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2016
16 тур
17 июля, воскресенье 21:00 Сарпсборг 08 3:0 Лиллестрем
4 тур
9 апреля, суббота 16:30 Лиллестрем 4:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2015
29 тур
1 ноября, воскресенье 20:00 Лиллестрем 3:1 Сарпсборг 08
9 тур
16 мая, суббота 19:00 Сарпсборг 08 1:3 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2014
30 тур
9 ноября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 3:2 Лиллестрем
15 тур
12 июля, суббота 20:00 Лиллестрем 0:0 Сарпсборг 08
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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