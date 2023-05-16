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Бранн - Стабек

16.05.2023, Вторник, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 7 тур Бранн - Стабек
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2021
22 тур
17 октября, воскресенье 18:00 Бранн 1:1 Стабек
5 тур
27 мая, четверг 19:00 Стабек 2:0 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2020
22 тур
24 октября, суббота 21:30 Бранн 1:1 Стабек
15 тур
24 августа, понедельник 21:30 Стабек 0:2 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2019
7 тур
12 мая, воскресенье 21:00 Стабек 0:1 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2018
26 тур
21 октября, воскресенье 21:00 Стабек 1:2 Бранн
6 тур
21 апреля, суббота 19:00 Бранн 3:0 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2017
16 тур
9 июля, воскресенье 21:00 Стабек 2:0 Бранн
13 тур
19 июня, понедельник 20:00 Бранн 5:0 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2016
16 тур
17 июля, воскресенье 19:00 Стабек 1:1 Бранн
11 тур
16 мая, понедельник 19:00 Бранн 1:0 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2014
16 тур
18 июля, пятница 21:00 Стабек 1:1 Бранн
2 тур
6 апреля, воскресенье 21:00 Бранн 1:2 Стабек
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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