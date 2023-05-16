Бранн - Стабек

|22 тур
|17 октября, воскресенье
|18:00
|Бранн
|1:1
|Стабек
|5 тур
|27 мая, четверг
|19:00
|Стабек
|2:0
|Бранн
|22 тур
|24 октября, суббота
|21:30
|Бранн
|1:1
|Стабек
|15 тур
|24 августа, понедельник
|21:30
|Стабек
|0:2
|Бранн
|26 тур
|21 октября, воскресенье
|21:00
|Стабек
|1:2
|Бранн
|6 тур
|21 апреля, суббота
|19:00
|Бранн
|3:0
|Стабек
|16 тур
|9 июля, воскресенье
|21:00
|Стабек
|2:0
|Бранн
|13 тур
|19 июня, понедельник
|20:00
|Бранн
|5:0
|Стабек
|16 тур
|17 июля, воскресенье
|19:00
|Стабек
|1:1
|Бранн
|11 тур
|16 мая, понедельник
|19:00
|Бранн
|1:0
|Стабек
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0