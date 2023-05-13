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Сарпсборг 08 - Бранн

13.05.2023, Суббота, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 6 тур Сарпсборг 08 - Бранн
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2021
30 тур
12 декабря, воскресенье 19:00 Бранн 2:1 Сарпсборг 08
7 тур
13 июня, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 0:0 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2020
28 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 Бранн 1:1 Сарпсборг 08
5 тур
2 июля, четверг 21:30 Сарпсборг 08 0:1 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2019
25 тур
20 октября, воскресенье 21:00 Сарпсборг 08 1:1 Бранн
8 тур
16 мая, четверг 19:00 Бранн 2:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2018
19 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Бранн 2:0 Сарпсборг 08
5 тур
15 апреля, воскресенье 21:00 Сарпсборг 08 1:2 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2017
17 тур
16 июля, воскресенье 21:00 Бранн 0:1 Сарпсборг 08
14 тур
25 июня, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 1:1 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2016
30 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Бранн 2:1 Сарпсборг 08
14 тур
3 июля, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 1:0 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2014
27 тур
17 октября, пятница 21:00 Бранн 1:2 Сарпсборг 08
1 тур
30 марта, воскресенье 21:00 Сарпсборг 08 3:0 Бранн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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