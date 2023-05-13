Сарпсборг 08 - Бранн

|30 тур
|12 декабря, воскресенье
|19:00
|Бранн
|2:1
|Сарпсборг 08
|7 тур
|13 июня, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|0:0
|Бранн
|30 тур
|12 декабря, воскресенье
|19:00
|Бранн
|2:1
|Сарпсборг 08
|7 тур
|13 июня, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|0:0
|Бранн
|28 тур
|6 декабря, воскресенье
|19:00
|Бранн
|1:1
|Сарпсборг 08
|5 тур
|2 июля, четверг
|21:30
|Сарпсборг 08
|0:1
|Бранн
|25 тур
|20 октября, воскресенье
|21:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Бранн
|8 тур
|16 мая, четверг
|19:00
|Бранн
|2:1
|Сарпсборг 08
|19 тур
|19 августа, воскресенье
|19:00
|Бранн
|2:0
|Сарпсборг 08
|5 тур
|15 апреля, воскресенье
|21:00
|Сарпсборг 08
|1:2
|Бранн
|17 тур
|16 июля, воскресенье
|21:00
|Бранн
|0:1
|Сарпсборг 08
|14 тур
|25 июня, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Бранн
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:00
|Бранн
|2:1
|Сарпсборг 08
|14 тур
|3 июля, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:0
|Бранн
|27 тур
|17 октября, пятница
|21:00
|Бранн
|1:2
|Сарпсборг 08
|1 тур
|30 марта, воскресенье
|21:00
|Сарпсборг 08
|3:0
|Бранн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0