Мольде - Стремсгодсет

|16 тур
|31 июля, воскресенье
|16:30
|Мольде
|3:0
|Стремсгодсет
|2 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|1:3
|Мольде
|16 тур
|31 июля, воскресенье
|16:30
|Мольде
|3:0
|Стремсгодсет
|2 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|1:3
|Мольде
|25 тур
|31 октября, воскресенье
|20:00
|Стремсгодсет
|6:0
|Мольде
|10 тур
|30 июня, среда
|19:00
|Мольде
|3:0
|Стремсгодсет
|22 тур
|25 октября, воскресенье
|20:00
|Мольде
|2:1
|Стремсгодсет
|9 тур
|19 июля, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|0:4
|Мольде
|28 тур
|10 ноября, воскресенье
|20:00
|Мольде
|4:0
|Стремсгодсет
|12 тур
|22 июня, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|0:4
|Мольде
|23 тур
|23 сентября, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|1:2
|Мольде
|10 тур
|16 мая, среда
|19:00
|Мольде
|2:0
|Стремсгодсет
|17 тур
|16 июля, воскресенье
|19:00
|Мольде
|0:0
|Стремсгодсет
|14 тур
|26 июня, понедельник
|20:00
|Стремсгодсет
|1:1
|Мольде
|22 тур
|27 августа, суббота
|16:30
|Стремсгодсет
|0:2
|Мольде
|10 тур
|11 мая, среда
|20:00
|Мольде
|4:2
|Стремсгодсет
|17 тур
|23 сентября, среда
|19:00
|Стремсгодсет
|1:0
|Мольде
|5 тур
|29 апреля, среда
|20:00
|Мольде
|3:1
|Стремсгодсет
|29 тур
|2 ноября, воскресенье
|20:00
|Стремсгодсет
|2:0
|Мольде
|8 тур
|11 мая, воскресенье
|21:00
|Мольде
|2:2
|Стремсгодсет
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0