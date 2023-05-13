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Мольде - Стремсгодсет

13.05.2023, Суббота, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 6 тур Мольде - Стремсгодсет
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
16 тур
31 июля, воскресенье 16:30 Мольде 3:0 Стремсгодсет
2 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 1:3 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2021
25 тур
31 октября, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 6:0 Мольде
10 тур
30 июня, среда 19:00 Мольде 3:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2020
22 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Мольде 2:1 Стремсгодсет
9 тур
19 июля, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 0:4 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2019
28 тур
10 ноября, воскресенье 20:00 Мольде 4:0 Стремсгодсет
12 тур
22 июня, суббота 19:00 Стремсгодсет 0:4 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2018
23 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 1:2 Мольде
10 тур
16 мая, среда 19:00 Мольде 2:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2017
17 тур
16 июля, воскресенье 19:00 Мольде 0:0 Стремсгодсет
14 тур
26 июня, понедельник 20:00 Стремсгодсет 1:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2016
22 тур
27 августа, суббота 16:30 Стремсгодсет 0:2 Мольде
10 тур
11 мая, среда 20:00 Мольде 4:2 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2015
17 тур
23 сентября, среда 19:00 Стремсгодсет 1:0 Мольде
5 тур
29 апреля, среда 20:00 Мольде 3:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2014
29 тур
2 ноября, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 2:0 Мольде
8 тур
11 мая, воскресенье 21:00 Мольде 2:2 Стремсгодсет
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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