Лиллестрем - Буде-Глимт

|24 тур
|1 октября, суббота
|19:00
|Лиллестрем
|1:4
|Буде-Глимт
|5 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Лиллестрем
|24 тур
|1 октября, суббота
|19:00
|Лиллестрем
|1:4
|Буде-Глимт
|5 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Лиллестрем
|27 тур
|21 ноября, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|2:0
|Лиллестрем
|15 тур
|15 августа, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|0:1
|Буде-Глимт
|24 тур
|6 октября, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|0:0
|Буде-Глимт
|6 тур
|5 мая, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|4:0
|Лиллестрем
|28 тур
|5 ноября, понедельник
|21:00
|Лиллестрем
|1:1
|Буде-Глимт
|1 тур
|11 марта, воскресенье
|20:00
|Буде-Глимт
|3:1
|Лиллестрем
|20 тур
|13 августа, суббота
|16:30
|Буде-Глимт
|1:1
|Лиллестрем
|2 тур
|20 марта, воскресенье
|20:00
|Лиллестрем
|1:1
|Буде-Глимт
|28 тур
|25 октября, воскресенье
|20:00
|Буде-Глимт
|0:3
|Лиллестрем
|10 тур
|25 мая, понедельник
|16:30
|Лиллестрем
|3:0
|Буде-Глимт
|29 тур
|2 ноября, воскресенье
|20:00
|Лиллестрем
|4:0
|Буде-Глимт
|6 тур
|1 мая, четверг
|20:00
|Буде-Глимт
|1:2
|Лиллестрем
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0