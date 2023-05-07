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Лиллестрем - Буде-Глимт

07.05.2023, Воскресенье, 20:15 мск Норвегия. Элитсериен, 5 тур Лиллестрем - Буде-Глимт
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Матч начнется в 20:15 мск
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Матч начнется в 20:15 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
24 тур
1 октября, суббота 19:00 Лиллестрем 1:4 Буде-Глимт
5 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 1:1 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2021
27 тур
21 ноября, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 2:0 Лиллестрем
15 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Лиллестрем 0:1 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2019
24 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Лиллестрем 0:0 Буде-Глимт
6 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 4:0 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2018
28 тур
5 ноября, понедельник 21:00 Лиллестрем 1:1 Буде-Глимт
1 тур
11 марта, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 3:1 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2016
20 тур
13 августа, суббота 16:30 Буде-Глимт 1:1 Лиллестрем
2 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Лиллестрем 1:1 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2015
28 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 0:3 Лиллестрем
10 тур
25 мая, понедельник 16:30 Лиллестрем 3:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2014
29 тур
2 ноября, воскресенье 20:00 Лиллестрем 4:0 Буде-Глимт
6 тур
1 мая, четверг 20:00 Буде-Глимт 1:2 Лиллестрем
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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