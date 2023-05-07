Викинг - Стремсгодсет

|9 тур
|28 мая, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|3:2
|Викинг
|18 тур
|12 мая, четверг
|20:00
|Викинг
|0:0
|Стремсгодсет
|9 тур
|28 мая, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|3:2
|Викинг
|18 тур
|12 мая, четверг
|20:00
|Викинг
|0:0
|Стремсгодсет
|25 тур
|17 октября, воскресенье
|18:00
|Стремсгодсет
|0:1
|Викинг
|12 тур
|10 июля, суббота
|19:00
|Викинг
|1:1
|Стремсгодсет
|20 тур
|4 октября, воскресенье
|19:00
|Викинг
|2:2
|Стремсгодсет
|15 тур
|22 августа, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|0:2
|Викинг
|18 тур
|18 августа, воскресенье
|21:00
|Викинг
|4:0
|Стремсгодсет
|7 тур
|13 мая, понедельник
|20:00
|Стремсгодсет
|0:0
|Викинг
|24 тур
|1 октября, воскресенье
|19:00
|Викинг
|0:1
|Стремсгодсет
|11 тур
|29 мая, понедельник
|20:00
|Стремсгодсет
|4:2
|Викинг
|27 тур
|14 октября, пятница
|20:00
|Стремсгодсет
|1:1
|Викинг
|15 тур
|9 июля, суббота
|16:30
|Викинг
|0:1
|Стремсгодсет
|24 тур
|18 сентября, пятница
|20:00
|Викинг
|1:1
|Стремсгодсет
|15 тур
|5 июля, воскресенье
|16:30
|Стремсгодсет
|4:1
|Викинг
|25 тур
|27 сентября, суббота
|20:00
|Стремсгодсет
|2:1
|Викинг
|2 тур
|4 апреля, пятница
|21:00
|Викинг
|0:0
|Стремсгодсет
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0