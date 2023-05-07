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Стабек - Сарпсборг 08

07.05.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 5 тур Стабек - Сарпсборг 08
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2021
26 тур
6 ноября, суббота 20:00 Сарпсборг 08 4:1 Стабек
14 тур
8 августа, воскресенье 21:00 Стабек 3:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2020
20 тур
3 октября, суббота 19:00 Сарпсборг 08 4:0 Стабек
8 тур
16 июля, четверг 19:00 Стабек 1:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2019
23 тур
29 сентября, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 0:0 Стабек
15 тур
15 июля, понедельник 20:00 Стабек 3:3 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2018
17 тур
5 августа, воскресенье 19:00 Стабек 1:3 Сарпсборг 08
12 тур
28 мая, понедельник 20:00 Сарпсборг 08 4:2 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2017
25 тур
16 октября, понедельник 20:00 Сарпсборг 08 2:2 Стабек
4 тур
17 апреля, понедельник 19:00 Стабек 3:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2016
28 тур
22 октября, суббота 16:30 Стабек 1:2 Сарпсборг 08
5 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 1:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2015
16 тур
12 июля, воскресенье 16:30 Стабек 0:0 Сарпсборг 08
11 тур
31 мая, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 0:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2014
28 тур
26 октября, воскресенье 17:30 Сарпсборг 08 1:1 Стабек
8 тур
11 мая, воскресенье 20:00 Стабек 3:2 Сарпсборг 08
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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