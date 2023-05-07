Стабек - Сарпсборг 08

|26 тур
|6 ноября, суббота
|20:00
|Сарпсборг 08
|4:1
|Стабек
|14 тур
|8 августа, воскресенье
|21:00
|Стабек
|3:1
|Сарпсборг 08
|26 тур
|6 ноября, суббота
|20:00
|Сарпсборг 08
|4:1
|Стабек
|14 тур
|8 августа, воскресенье
|21:00
|Стабек
|3:1
|Сарпсборг 08
|20 тур
|3 октября, суббота
|19:00
|Сарпсборг 08
|4:0
|Стабек
|8 тур
|16 июля, четверг
|19:00
|Стабек
|1:1
|Сарпсборг 08
|23 тур
|29 сентября, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|0:0
|Стабек
|15 тур
|15 июля, понедельник
|20:00
|Стабек
|3:3
|Сарпсборг 08
|17 тур
|5 августа, воскресенье
|19:00
|Стабек
|1:3
|Сарпсборг 08
|12 тур
|28 мая, понедельник
|20:00
|Сарпсборг 08
|4:2
|Стабек
|25 тур
|16 октября, понедельник
|20:00
|Сарпсборг 08
|2:2
|Стабек
|4 тур
|17 апреля, понедельник
|19:00
|Стабек
|3:0
|Сарпсборг 08
|28 тур
|22 октября, суббота
|16:30
|Стабек
|1:2
|Сарпсборг 08
|5 тур
|17 апреля, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Стабек
|16 тур
|12 июля, воскресенье
|16:30
|Стабек
|0:0
|Сарпсборг 08
|11 тур
|31 мая, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|0:1
|Стабек
|28 тур
|26 октября, воскресенье
|17:30
|Сарпсборг 08
|1:1
|Стабек
|8 тур
|11 мая, воскресенье
|20:00
|Стабек
|3:2
|Сарпсборг 08
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0