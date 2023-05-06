Русенборг - Волеренга

|25 тур
|9 октября, воскресенье
|20:00
|Русенборг
|3:0
|Волеренга
|9 тур
|29 мая, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|0:4
|Русенборг
|25 тур
|9 октября, воскресенье
|20:00
|Русенборг
|3:0
|Волеренга
|9 тур
|29 мая, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|0:4
|Русенборг
|22 тур
|17 октября, воскресенье
|20:00
|Русенборг
|2:2
|Волеренга
|1 тур
|9 мая, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|1:1
|Русенборг
|28 тур
|7 декабря, понедельник
|20:00
|Волеренга
|1:0
|Русенборг
|5 тур
|1 июля, среда
|21:30
|Русенборг
|1:1
|Волеренга
|20 тур
|1 сентября, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|1:1
|Русенборг
|11 тур
|16 июня, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|3:0
|Волеренга
|22 тур
|16 сентября, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|2:3
|Русенборг
|14 тур
|24 июня, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|3:0
|Волеренга
|22 тур
|17 сентября, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|3:0
|Волеренга
|11 тур
|28 мая, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|1:1
|Русенборг
|26 тур
|2 октября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|3:1
|Волеренга
|3 тур
|2 апреля, суббота
|19:00
|Волеренга
|0:2
|Русенборг
|20 тур
|16 августа, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|2:0
|Волеренга
|12 тур
|6 июня, суббота
|16:30
|Волеренга
|1:2
|Русенборг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0