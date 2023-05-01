Волеренга - Лиллестрем

|21 тур
|4 сентября, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|3:1
|Лиллестрем
|8 тур
|25 мая, среда
|21:00
|Лиллестрем
|2:0
|Волеренга
|21 тур
|4 сентября, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|3:1
|Лиллестрем
|8 тур
|25 мая, среда
|21:00
|Лиллестрем
|2:0
|Волеренга
|26 тур
|7 ноября, воскресенье
|21:00
|Лиллестрем
|0:0
|Волеренга
|12 тур
|11 июля, воскресенье
|16:30
|Волеренга
|2:2
|Лиллестрем
|26 тур
|26 октября, суббота
|17:00
|Лиллестрем
|0:0
|Волеренга
|10 тур
|25 мая, суббота
|19:00
|Волеренга
|0:3
|Лиллестрем
|21 тур
|2 сентября, воскресенье
|21:00
|Лиллестрем
|0:1
|Волеренга
|12 тур
|26 мая, суббота
|18:00
|Волеренга
|1:0
|Лиллестрем
|20 тур
|19 августа, суббота
|19:00
|Лиллестрем
|2:1
|Волеренга
|14 тур
|24 июня, суббота
|19:00
|Волеренга
|3:1
|Лиллестрем
|29 тур
|30 октября, воскресенье
|20:00
|Волеренга
|1:1
|Лиллестрем
|8 тур
|30 апреля, суббота
|16:30
|Лиллестрем
|2:0
|Волеренга
|17 тур
|27 июля, понедельник
|20:00
|Волеренга
|2:0
|Лиллестрем
|6 тур
|3 мая, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|1:1
|Волеренга
|20 тур
|17 августа, воскресенье
|21:00
|Лиллестрем
|2:1
|Волеренга
|10 тур
|19 мая, понедельник
|20:00
|Волеренга
|2:2
|Лиллестрем
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0