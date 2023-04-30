Введите ваш ник на сайте

Сандефьорд - Олесунн

30.04.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 4 тур Сандефьорд - Олесунн
...
Матч начнется в 18:00 мск
...
Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
27 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Олесунн 1:0 Сандефьорд
13 тур
12 июля, вторник 21:00 Сандефьорд 2:2 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2020
27 тур
2 декабря, среда 20:00 Олесунн 0:1 Сандефьорд
8 тур
15 июля, среда 19:00 Сандефьорд 1:0 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2017
24 тур
1 октября, воскресенье 19:00 Сандефьорд 2:0 Олесунн
10 тур
21 мая, воскресенье 19:00 Олесунн 2:0 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2015
26 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Олесунн 2:1 Сандефьорд
7 тур
10 мая, воскресенье 16:30 Сандефьорд 1:3 Олесунн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 