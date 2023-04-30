Введите ваш ник на сайте

Хаугесунд - Сарпсборг 08

30.04.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 4 тур Хаугесунд - Сарпсборг 08
...
Матч начнется в 18:00 мск
...
Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
25 тур
8 октября, суббота 19:00 Сарпсборг 08 4:0 Хаугесунд
15 тур
24 июля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 3:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2021
21 тур
12 сентября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:1 Сарпсборг 08
3 тур
16 мая, воскресенье 16:00 Сарпсборг 08 0:0 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2020
21 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:0 Сарпсборг 08
11 тур
29 июля, среда 19:00 Сарпсборг 08 0:0 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2019
29 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 1:1 Хаугесунд
2 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2018
27 тур
28 октября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 2:1 Хаугесунд
4 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2017
18 тур
6 августа, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 2:1 Хаугесунд
11 тур
28 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 0:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2016
26 тур
2 октября, воскресенье 16:30 Хаугесунд 1:1 Сарпсборг 08
1 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 0:1 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2015
24 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:1 Сарпсборг 08
7 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 3:0 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2014
18 тур
3 августа, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 0:2 Хаугесунд
13 тур
12 июня, четверг 22:05 Хаугесунд 4:0 Сарпсборг 08
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 