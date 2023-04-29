Буде-Глимт - Бранн

|29 тур
|5 декабря, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|2:2
|Бранн
|4 тур
|24 мая, понедельник
|19:00
|Бранн
|1:2
|Буде-Глимт
|29 тур
|5 декабря, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|2:2
|Бранн
|4 тур
|24 мая, понедельник
|19:00
|Бранн
|1:2
|Буде-Глимт
|18 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:00
|Бранн
|1:3
|Буде-Глимт
|6 тур
|5 июля, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|5:0
|Бранн
|26 тур
|28 октября, понедельник
|21:00
|Бранн
|1:1
|Буде-Глимт
|9 тур
|19 мая, воскресенье
|21:00
|Буде-Глимт
|1:2
|Бранн
|16 тур
|8 июля, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|2:2
|Бранн
|2 тур
|18 марта, воскресенье
|20:00
|Бранн
|2:0
|Буде-Глимт
|24 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|1:3
|Бранн
|4 тур
|10 апреля, воскресенье
|16:30
|Бранн
|1:0
|Буде-Глимт
|28 тур
|26 октября, воскресенье
|22:00
|Буде-Глимт
|2:1
|Бранн
|9 тур
|16 мая, пятница
|20:00
|Бранн
|1:2
|Буде-Глимт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0