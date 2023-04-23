Лиллестрем - Мольде

|26 тур
|16 октября, воскресенье
|20:00
|Лиллестрем
|0:1
|Мольде
|3 тур
|18 апреля, понедельник
|19:00
|Мольде
|1:2
|Лиллестрем
|26 тур
|16 октября, воскресенье
|20:00
|Лиллестрем
|0:1
|Мольде
|3 тур
|18 апреля, понедельник
|19:00
|Мольде
|1:2
|Лиллестрем
|29 тур
|5 декабря, воскресенье
|19:00
|Мольде
|3:3
|Лиллестрем
|13 тур
|18 июля, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|1:1
|Мольде
|23 тур
|29 сентября, воскресенье
|19:00
|Мольде
|2:1
|Лиллестрем
|4 тур
|22 апреля, понедельник
|19:00
|Лиллестрем
|0:2
|Мольде
|17 тур
|5 августа, воскресенье
|21:00
|Лиллестрем
|2:2
|Мольде
|5 тур
|15 апреля, воскресенье
|19:00
|Мольде
|2:1
|Лиллестрем
|29 тур
|19 ноября, воскресенье
|20:00
|Лиллестрем
|0:1
|Мольде
|2 тур
|5 апреля, среда
|20:00
|Мольде
|2:1
|Лиллестрем
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:00
|Лиллестрем
|1:0
|Мольде
|3 тур
|1 апреля, пятница
|20:00
|Мольде
|4:2
|Лиллестрем
|22 тур
|30 августа, воскресенье
|16:30
|Мольде
|2:2
|Лиллестрем
|8 тур
|13 мая, среда
|19:00
|Лиллестрем
|2:1
|Мольде
|23 тур
|14 сентября, воскресенье
|21:00
|Мольде
|3:2
|Лиллестрем
|9 тур
|16 мая, пятница
|20:00
|Лиллестрем
|1:2
|Мольде
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0