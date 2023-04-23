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Лиллестрем - Мольде

23.04.2023, Воскресенье, 20:15 мск Норвегия. Элитсериен, 3 тур Лиллестрем - Мольде
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Матч начнется в 20:15 мск
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Матч начнется в 20:15 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
26 тур
16 октября, воскресенье 20:00 Лиллестрем 0:1 Мольде
3 тур
18 апреля, понедельник 19:00 Мольде 1:2 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2021
29 тур
5 декабря, воскресенье 19:00 Мольде 3:3 Лиллестрем
13 тур
18 июля, воскресенье 19:00 Лиллестрем 1:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2019
23 тур
29 сентября, воскресенье 19:00 Мольде 2:1 Лиллестрем
4 тур
22 апреля, понедельник 19:00 Лиллестрем 0:2 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2018
17 тур
5 августа, воскресенье 21:00 Лиллестрем 2:2 Мольде
5 тур
15 апреля, воскресенье 19:00 Мольде 2:1 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2017
29 тур
19 ноября, воскресенье 20:00 Лиллестрем 0:1 Мольде
2 тур
5 апреля, среда 20:00 Мольде 2:1 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2016
30 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Лиллестрем 1:0 Мольде
3 тур
1 апреля, пятница 20:00 Мольде 4:2 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2015
22 тур
30 августа, воскресенье 16:30 Мольде 2:2 Лиллестрем
8 тур
13 мая, среда 19:00 Лиллестрем 2:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2014
23 тур
14 сентября, воскресенье 21:00 Мольде 3:2 Лиллестрем
9 тур
16 мая, пятница 20:00 Лиллестрем 1:2 Мольде
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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