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Стабек - Хаугесунд

23.04.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 3 тур Стабек - Хаугесунд
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2021
25 тур
31 октября, воскресенье 20:00 Стабек 2:1 Хаугесунд
4 тур
24 мая, понедельник 19:00 Хаугесунд 0:0 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2020
17 тур
12 сентября, суббота 21:30 Стабек 2:1 Хаугесунд
12 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Хаугесунд 3:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2019
16 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Стабек 1:1 Хаугесунд
4 тур
22 апреля, понедельник 19:00 Хаугесунд 3:0 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2018
20 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:0 Стабек
15 тур
1 июля, воскресенье 21:00 Стабек 2:1 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2017
19 тур
13 августа, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:2 Стабек
6 тур
30 апреля, воскресенье 19:00 Стабек 0:3 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2016
19 тур
7 августа, воскресенье 16:30 Стабек 0:1 Хаугесунд
7 тур
25 апреля, понедельник 20:00 Хаугесунд 3:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2015
17 тур
25 июля, суббота 19:00 Хаугесунд 2:2 Стабек
1 тур
6 апреля, понедельник 19:00 Стабек 1:1 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2014
29 тур
2 ноября, воскресенье 20:00 Стабек 0:1 Хаугесунд
15 тур
13 июля, воскресенье 17:30 Хаугесунд 2:0 Стабек
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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