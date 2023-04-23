Стабек - Хаугесунд

|25 тур
|31 октября, воскресенье
|20:00
|Стабек
|2:1
|Хаугесунд
|4 тур
|24 мая, понедельник
|19:00
|Хаугесунд
|0:0
|Стабек
|25 тур
|31 октября, воскресенье
|20:00
|Стабек
|2:1
|Хаугесунд
|4 тур
|24 мая, понедельник
|19:00
|Хаугесунд
|0:0
|Стабек
|17 тур
|12 сентября, суббота
|21:30
|Стабек
|2:1
|Хаугесунд
|12 тур
|2 августа, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|3:1
|Стабек
|16 тур
|4 августа, воскресенье
|19:00
|Стабек
|1:1
|Хаугесунд
|4 тур
|22 апреля, понедельник
|19:00
|Хаугесунд
|3:0
|Стабек
|20 тур
|26 августа, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:0
|Стабек
|15 тур
|1 июля, воскресенье
|21:00
|Стабек
|2:1
|Хаугесунд
|19 тур
|13 августа, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:2
|Стабек
|6 тур
|30 апреля, воскресенье
|19:00
|Стабек
|0:3
|Хаугесунд
|19 тур
|7 августа, воскресенье
|16:30
|Стабек
|0:1
|Хаугесунд
|7 тур
|25 апреля, понедельник
|20:00
|Хаугесунд
|3:1
|Стабек
|17 тур
|25 июля, суббота
|19:00
|Хаугесунд
|2:2
|Стабек
|1 тур
|6 апреля, понедельник
|19:00
|Стабек
|1:1
|Хаугесунд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0