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Русенборг - Сандефьорд

23.04.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 3 тур Русенборг - Сандефьорд
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
18 тур
12 августа, пятница 20:00 Сандефьорд 2:5 Русенборг
6 тур
16 мая, понедельник 19:00 Русенборг 3:0 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2021
23 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Русенборг 4:1 Сандефьорд
5 тур
27 мая, четверг 19:00 Сандефьорд 1:2 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2020
30 тур
22 декабря, вторник 20:00 Сандефьорд 0:0 Русенборг
9 тур
19 июля, воскресенье 19:00 Русенборг 2:1 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2018
25 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Русенборг 1:1 Сандефьорд
15 тур
1 июля, воскресенье 19:00 Сандефьорд 0:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2017
16 тур
8 июля, суббота 16:30 Русенборг 5:1 Сандефьорд
2 тур
5 апреля, среда 20:00 Сандефьорд 0:3 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2015
17 тур
26 июля, воскресенье 21:00 Сандефьорд 1:2 Русенборг
9 тур
16 мая, суббота 19:00 Русенборг 5:1 Сандефьорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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