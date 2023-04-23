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Олесунн - Буде-Глимт

23.04.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 3 тур Олесунн - Буде-Глимт
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
16 тур
30 июля, суббота 17:00 Олесунн 1:2 Буде-Глимт
11 тур
26 июня, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 2:0 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2020
24 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 7:0 Олесунн
7 тур
12 июля, воскресенье 19:00 Олесунн 1:6 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2016
27 тур
15 октября, суббота 16:30 Олесунн 1:0 Буде-Глимт
12 тур
22 мая, воскресенье 16:00 Буде-Глимт 0:1 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2015
17 тур
26 июля, воскресенье 16:30 Буде-Глимт 1:0 Олесунн
6 тур
3 мая, воскресенье 16:30 Олесунн 2:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2014
18 тур
3 августа, воскресенье 20:00 Олесунн 2:1 Буде-Глимт
1 тур
30 марта, воскресенье 17:30 Буде-Глимт 1:1 Олесунн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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