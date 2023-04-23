Олесунн - Буде-Глимт

|16 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|Олесунн
|1:2
|Буде-Глимт
|11 тур
|26 июня, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|2:0
|Олесунн
|16 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|Олесунн
|1:2
|Буде-Глимт
|11 тур
|26 июня, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|2:0
|Олесунн
|24 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:00
|Буде-Глимт
|7:0
|Олесунн
|7 тур
|12 июля, воскресенье
|19:00
|Олесунн
|1:6
|Буде-Глимт
|27 тур
|15 октября, суббота
|16:30
|Олесунн
|1:0
|Буде-Глимт
|12 тур
|22 мая, воскресенье
|16:00
|Буде-Глимт
|0:1
|Олесунн
|17 тур
|26 июля, воскресенье
|16:30
|Буде-Глимт
|1:0
|Олесунн
|6 тур
|3 мая, воскресенье
|16:30
|Олесунн
|2:0
|Буде-Глимт
|18 тур
|3 августа, воскресенье
|20:00
|Олесунн
|2:1
|Буде-Глимт
|1 тур
|30 марта, воскресенье
|17:30
|Буде-Глимт
|1:1
|Олесунн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0