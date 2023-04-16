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Волеренга - Сарпсборг 08

16.04.2023, Воскресенье, 20:15 мск Норвегия. Элитсериен, 2 тур Волеренга - Сарпсборг 08
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Матч начнется в 20:15 мск
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Матч начнется в 20:15 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
28 тур
29 октября, суббота 19:00 Волеренга 3:3 Сарпсборг 08
14 тур
17 июля, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 0:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2021
24 тур
28 октября, четверг 21:00 Сарпсборг 08 2:1 Волеренга
10 тур
1 июля, четверг 21:00 Волеренга 4:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2020
26 тур
29 ноября, воскресенье 22:00 Волеренга 1:1 Сарпсборг 08
1 тур
16 июня, вторник 21:30 Сарпсборг 08 0:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2019
21 тур
16 сентября, понедельник 20:00 Сарпсборг 08 1:0 Волеренга
12 тур
23 июня, воскресенье 16:00 Волеренга 1:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2018
28 тур
4 ноября, воскресенье 20:00 Волеренга 0:0 Сарпсборг 08
3 тур
2 апреля, понедельник 19:00 Сарпсборг 08 3:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2017
21 тур
10 сентября, воскресенье 19:00 Волеренга 1:2 Сарпсборг 08
10 тур
21 мая, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 2:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2016
19 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 0:2 Волеренга
9 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Волеренга 3:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2015
27 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Волеренга 3:1 Сарпсборг 08
2 тур
10 апреля, пятница 20:00 Сарпсборг 08 1:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2014
19 тур
9 августа, суббота 17:30 Волеренга 2:2 Сарпсборг 08
5 тур
28 апреля, понедельник 21:00 Сарпсборг 08 3:0 Волеренга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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