Волеренга - Сарпсборг 08

|28 тур
|29 октября, суббота
|19:00
|Волеренга
|3:3
|Сарпсборг 08
|14 тур
|17 июля, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|0:1
|Волеренга
|28 тур
|29 октября, суббота
|19:00
|Волеренга
|3:3
|Сарпсборг 08
|14 тур
|17 июля, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|0:1
|Волеренга
|24 тур
|28 октября, четверг
|21:00
|Сарпсборг 08
|2:1
|Волеренга
|10 тур
|1 июля, четверг
|21:00
|Волеренга
|4:1
|Сарпсборг 08
|26 тур
|29 ноября, воскресенье
|22:00
|Волеренга
|1:1
|Сарпсборг 08
|1 тур
|16 июня, вторник
|21:30
|Сарпсборг 08
|0:1
|Волеренга
|21 тур
|16 сентября, понедельник
|20:00
|Сарпсборг 08
|1:0
|Волеренга
|12 тур
|23 июня, воскресенье
|16:00
|Волеренга
|1:1
|Сарпсборг 08
|28 тур
|4 ноября, воскресенье
|20:00
|Волеренга
|0:0
|Сарпсборг 08
|3 тур
|2 апреля, понедельник
|19:00
|Сарпсборг 08
|3:0
|Волеренга
|21 тур
|10 сентября, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|1:2
|Сарпсборг 08
|10 тур
|21 мая, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|2:0
|Волеренга
|19 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|0:2
|Волеренга
|9 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|3:0
|Сарпсборг 08
|27 тур
|18 октября, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|3:1
|Сарпсборг 08
|2 тур
|10 апреля, пятница
|20:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Волеренга
|19 тур
|9 августа, суббота
|17:30
|Волеренга
|2:2
|Сарпсборг 08
|5 тур
|28 апреля, понедельник
|21:00
|Сарпсборг 08
|3:0
|Волеренга
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0