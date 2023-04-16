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Стремсгодсет - Олесунн

16.04.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 2 тур Стремсгодсет - Олесунн
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
21 тур
4 сентября, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 1:2 Олесунн
12 тур
3 июля, воскресенье 19:00 Олесунн 1:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2020
29 тур
9 декабря, среда 20:00 Олесунн 1:4 Стремсгодсет
4 тур
28 июня, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 1:1 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2017
30 тур
26 ноября, воскресенье 20:00 Олесунн 4:3 Стремсгодсет
3 тур
9 апреля, воскресенье 21:00 Стремсгодсет 1:1 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2016
24 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Олесунн 4:2 Стремсгодсет
14 тур
4 июля, понедельник 20:00 Стремсгодсет 4:2 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2015
20 тур
14 августа, пятница 20:00 Олесунн 2:1 Стремсгодсет
9 тур
16 мая, суббота 19:00 Стремсгодсет 3:1 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2014
22 тур
30 августа, суббота 20:00 Олесунн 2:0 Стремсгодсет
3 тур
13 апреля, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 2:0 Олесунн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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