Стремсгодсет - Олесунн

|21 тур
|4 сентября, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|1:2
|Олесунн
|12 тур
|3 июля, воскресенье
|19:00
|Олесунн
|1:0
|Стремсгодсет
|21 тур
|4 сентября, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|1:2
|Олесунн
|12 тур
|3 июля, воскресенье
|19:00
|Олесунн
|1:0
|Стремсгодсет
|29 тур
|9 декабря, среда
|20:00
|Олесунн
|1:4
|Стремсгодсет
|4 тур
|28 июня, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|1:1
|Олесунн
|30 тур
|26 ноября, воскресенье
|20:00
|Олесунн
|4:3
|Стремсгодсет
|3 тур
|9 апреля, воскресенье
|21:00
|Стремсгодсет
|1:1
|Олесунн
|24 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Олесунн
|4:2
|Стремсгодсет
|14 тур
|4 июля, понедельник
|20:00
|Стремсгодсет
|4:2
|Олесунн
|20 тур
|14 августа, пятница
|20:00
|Олесунн
|2:1
|Стремсгодсет
|9 тур
|16 мая, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|3:1
|Олесунн
|22 тур
|30 августа, суббота
|20:00
|Олесунн
|2:0
|Стремсгодсет
|3 тур
|13 апреля, воскресенье
|20:00
|Стремсгодсет
|2:0
|Олесунн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0