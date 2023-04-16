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Сандефьорд - Тромсе

16.04.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 2 тур Сандефьорд - Тромсе
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
16 тур
30 июля, суббота 19:00 Тромсе 3:0 Сандефьорд
11 тур
26 июня, воскресенье 19:00 Сандефьорд 2:2 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2021
16 тур
22 августа, воскресенье 19:00 Сандефьорд 1:1 Тромсе
4 тур
24 мая, понедельник 19:00 Тромсе 1:3 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2018
18 тур
10 августа, пятница 20:00 Сандефьорд 1:0 Тромсе
6 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Тромсе 4:1 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2017
17 тур
16 июля, воскресенье 19:00 Сандефьорд 3:0 Тромсе
14 тур
25 июня, воскресенье 19:00 Тромсе 1:1 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2015
20 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Тромсе 1:1 Сандефьорд
15 тур
5 июля, воскресенье 19:00 Сандефьорд 1:1 Тромсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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