Сарпсборг 08 - Буде-Глимт

|18 тур
|12 августа, пятница
|20:00
|Сарпсборг 08
|1:4
|Буде-Глимт
|13 тур
|9 июля, суббота
|17:00
|Буде-Глимт
|4:1
|Сарпсборг 08
|18 тур
|12 августа, пятница
|20:00
|Сарпсборг 08
|1:4
|Буде-Глимт
|13 тур
|9 июля, суббота
|17:00
|Буде-Глимт
|4:1
|Сарпсборг 08
|22 тур
|17 октября, воскресенье
|18:00
|Буде-Глимт
|2:1
|Сарпсборг 08
|13 тур
|17 июля, суббота
|21:00
|Сарпсборг 08
|2:2
|Буде-Глимт
|16 тур
|30 августа, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|0:3
|Буде-Глимт
|4 тур
|28 июня, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|2:1
|Сарпсборг 08
|18 тур
|19 августа, понедельник
|20:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Буде-Глимт
|4 тур
|22 апреля, понедельник
|19:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Сарпсборг 08
|21 тур
|2 сентября, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|3:1
|Сарпсборг 08
|7 тур
|29 апреля, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|0:0
|Буде-Глимт
|23 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:2
|Буде-Глимт
|8 тур
|2 мая, понедельник
|20:00
|Буде-Глимт
|0:2
|Сарпсборг 08
|22 тур
|30 августа, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|3:1
|Сарпсборг 08
|4 тур
|26 апреля, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|2:2
|Буде-Глимт
|17 тур
|27 июля, воскресенье
|20:00
|Буде-Глимт
|3:4
|Сарпсборг 08
|14 тур
|6 июля, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|2:1
|Буде-Глимт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0