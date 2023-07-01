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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Шахтер Караганда
Жетысу - Шахтер Караганда: обзор матча 01 июля 2023
Жетысу
01.07.2023, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Шахтер Караганда
41'
И. Свиридов
45+2'
Р. Муртазаев
74'
Ф. Кампо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жетысу - Шахтер Караганда
83'
Замена
М. Галкин
️️️️
Т. Чогадзе
74'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Кампо
71'
Замена
В. Дмитренко
️️️️
А. Назымханов
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Р. Муртазаев
41'
ГОЛ! 0:1!
И. Свиридов
Желтая карточка
Н. Чучкич
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
20
Андрей Пасеченко
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
21
Дидье Кадио
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
77
Aleksandar Ješić
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
9
Аслан Адиль
ПВ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
3
Антон Толордава
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
25
Стефан Букорац
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
9
Темур Чогадзе
ПВ
2
Егор Алишаускас
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
Жетысу
1
Dastan Danabekov
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Давид Есимбеков
ЦП
11
Рати Ардазишвили
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
11
Анес Рушевич
ЦФ
15
Бауыржан Турысбек
ЦФ
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
22
Георгий Захаренко
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
22
Максим Галкин
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
4-1-1-2-2
20
Пасеченко
23
Балтабеков
20
Амирханов
21
Кадио
91
Назаренко
8
Хасейн
77
24
Чучкич
9
Адиль
9
Теверов
5
Орынбасар
2-4-3-1
30
Шацкий
3
Толордава
66
Кампо
88
Каньяс
88
Перцух
7
Муртазаев
25
Букорац
9
Чогадзе
18
Назымханов
11
Свиридов
2
Алишаускас
18
Назымханов
5
Дмитренко
5
Дмитренко
18
Назымханов
9
Чогадзе
22
Галкин
22
Галкин
9
Чогадзе
Остались в запасе
Жетысу
Шахтер Караганда
1
Dastan Danabekov
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
11
Рати Ардазишвили
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
11
Анес Рушевич
ЦФ
15
Бауыржан Турысбек
ЦФ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
1
Егор Цуприков
ВР
15
Богдан Савкив
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
22
Георгий Захаренко
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
Остались в запасе
1
Dastan Danabekov
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
11
Рати Ардазишвили
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
11
Анес Рушевич
ЦФ
15
Бауыржан Турысбек
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
15
Богдан Савкив
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
22
Георгий Захаренко
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Главный тренер
Игорь Солошенко
Статистика матча Жетысу - Шахтер Караганда
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Стадион:
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