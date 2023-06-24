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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Жетысу
Шахтер Караганда - Жетысу: обзор матча 24 июня 2023
Шахтер Караганда
24.06.2023, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Жетысу
18'
А. Адиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер Караганда - Жетысу
Желтая карточка
А. Тюлюбай
90'
+2
90'
+1
Замена
Р. Аслан
️️️️
М. Цинцадзе
89'
Желтая карточка
А. Пасеченко
Желтая карточка
С. Букорац
85'
63'
Замена
Р. Теверов
️️️️
Б. Турысбек
63'
Замена
Р. Ардазишвили
️️️️
И. Амирсеитов
51'
Желтая карточка
М. Цинцадзе
Замена
А. Назымханов
️️️️
Р. Туткышев
46'
Замена
М. Галкин
️️️️
Б. Савкив
46'
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Адиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ЦЗ
25
Стефан Букорац
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
9
Темур Чогадзе
ПВ
2
Егор Алишаускас
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
Жетысу
20
Андрей Пасеченко
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ЦЗ
21
Дидье Кадио
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
5
Мате Цинцадзе
ОП
24
Никола Чучкич
АП
9
Аслан Адиль
ПВ
15
Бауыржан Турысбек
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
3
Антон Толордава
ЦЗ
52
Konstantin Gorizanov
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
22
Георгий Захаренко
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
99
Данила Карпиков
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
22
Максим Галкин
ЦФ
Жетысу
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Давид Есимбеков
ЦП
11
Рати Ардазишвили
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
3-5-1-2
30
Шацкий
5
Дмитренко
66
Кампо
15
Савкив
88
Каньяс
88
Перцух
23
Туткышев
7
Муртазаев
25
Букорац
9
Чогадзе
9
Таттыбаев
2
Алишаускас
4-2-2-2
20
Пасеченко
23
Амирсеитов
21
Кадио
20
Амирханов
23
Балтабеков
8
Хасейн
5
Цинцадзе
9
Адиль
24
Чучкич
5
Орынбасар
15
Турысбек
23
Туткышев
18
Назымханов
18
Назымханов
23
Туткышев
15
Савкив
22
Галкин
22
Галкин
15
Савкив
5
Цинцадзе
2
Аслан
2
Аслан
5
Цинцадзе
23
Амирсеитов
11
Ардазишвили
11
Ардазишвили
23
Амирсеитов
15
Турысбек
9
Теверов
9
Теверов
15
Турысбек
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Жетысу
1
Егор Цуприков
ВР
3
Антон Толордава
ЦЗ
52
Konstantin Gorizanov
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
22
Георгий Захаренко
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
99
Данила Карпиков
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
91
Павел Назаренко
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
3
Антон Толордава
ЦЗ
52
Konstantin Gorizanov
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
22
Георгий Захаренко
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
99
Данила Карпиков
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Остались в запасе
91
Павел Назаренко
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Игорь Солошенко
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Статистика матча Шахтер Караганда - Жетысу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Информация о матче
Стадион:
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