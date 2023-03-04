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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Шахтер Караганда
Астана - Шахтер Караганда: обзор матча 04 марта 2023
Астана
04.03.2023, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Шахтер Караганда
3'
В. Прокопенко
21'
Д. Дарбо
34'
Ш. Флюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Шахтер Караганда
Замена
М. Габышев
️️️️
Ф. Урега
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Томашевич
86'
Замена
А. Дарабаев
️️️️
В. Прокопенко
73'
Желтая карточка
М. Томасов
69'
Замена
И. Куат
️️️️
Д. Йованчич
64'
34'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Флюк
Пас отдал
Р. Муртазаев
ГОЛ! 2:0!
Д. Дарбо
Пас отдал
К. Оганесян
21'
ГОЛ! 1:0!
В. Прокопенко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
29
Душан Йованчич
ОП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
98
Дембо Дарбо
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
3
Антон Толордава
ЦЗ
25
Стефан Букорац
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
2
Егор Алишаускас
ЦФ
22
Максим Галкин
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Абылайхан Назымханов
АП
9
Темур Чогадзе
ПВ
11
Иван Свиридов
ПВ
99
Данила Карпиков
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
4-1-2-1-2
93
Чондрич
55
Аманович
15
Бейсебеков
5
Томашевич
13
Оганесян
29
Йованчич
70
Урега
10
Томасов
7
Эбонг
19
Прокопенко
98
Дарбо
1-4-3
30
Шацкий
3
Толордава
88
Перцух
23
Туткышев
7
Муртазаев
25
Букорац
9
Флюк
22
Галкин
2
Алишаускас
70
Урега
19
Габышев
19
Габышев
70
Урега
29
Йованчич
5
Куат
5
Куат
29
Йованчич
19
Прокопенко
6
Дарабаев
6
Дарабаев
19
Прокопенко
Остались в запасе
Астана
Шахтер Караганда
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
1
Егор Цуприков
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Абылайхан Назымханов
АП
9
Темур Чогадзе
ПВ
11
Иван Свиридов
ПВ
99
Данила Карпиков
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Абылайхан Назымханов
АП
9
Темур Чогадзе
ПВ
11
Иван Свиридов
ПВ
99
Данила Карпиков
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Вахид Масудов
Статистика матча Астана - Шахтер Караганда
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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