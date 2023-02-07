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Главный судья:
Иштван Ковач
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Фламенго - Аль-Хиляль

07.02.2023, Вторник, 22:00 мск Танжер, стадион Ибн Батута Трансляция: Матч ТВ Клубный чемпионат мира, 1/2 финала Фламенго - Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира 2019
1/2 финала
17 декабря, вторник 20:30 Фламенго 3:1 Аль-Хиляль
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    Рейтинг: +586

    lNeTl 7 февраля, 23:42

    Кто-то сегодня не плохо заработает...

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