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Гримсби Таун - Лутон Таун

07.02.2023, Вторник, 22:45 мск Клифорпс, стадион Бландел Парк Англия. Кубок, 1/16 финала , повторный матч Гримсби Таун - Лутон Таун
Англия. Кубок (2022/2023)
1/16 финала
28 января, суббота 18:00 Лутон Таун 2:2 Гримсби Таун
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