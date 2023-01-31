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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бирмингем Сити - Блэкберн
Бирмингем Сити - Блэкберн: обзор матча 31 января 2023
Бирмингем Сити
31.01.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Блэкберн
100'
О. Трасти (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Блэкберн
Желтая карточка
Д. Джеймс
120'
+2
114'
Желтая карточка
Л. Трэвис
111'
Замена
Э. Филлипс
️️️️
Т. Долан
107'
Желтая карточка
Б. Бреретон
Замена
Д. Грэм
️️️️
Э. Чанг
106'
106'
Замена
А. Эдун
️️️️
Г. Пикеринг
100'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
О. Трасти
98'
Желтая карточка
Д. Бакли
Желтая карточка
Т. Чон
90'
+3
87'
Замена
С. Шмодикс
️️️️
Д. Вейл
87'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Б. Дак
Замена
Г. Гарднер
️️️️
К. Лонг
84'
Замена
Т. Чон
️️️️
А. Меджбри
84'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Ж. Бакуна
75'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Р. Хадра
75'
46'
Замена
Х. Картер
️️️️
Д. Айяла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
30
Реда Хадра
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
5
Нико Гордон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Джордан Джеймс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
26
Райан Хеджс
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Этеридж
28
Сэндерсон
13
Лонг
2
Колен
45
Лонгело
20
Чанг
6
Трасти
7
Бакуна
28
Меджбри
25
Хоган
30
Хадра
3-2-2-2-1
1
Пирс
16
Уортон
27
Трэвис
4
Айяла
26
Ранкин-Костелло
3
Пикеринг
6
Бакли
23
Дак
24
Долан
22
Бреретон
27
Вейл
7
Бакуна
8
Джеймс
8
Джеймс
7
Бакуна
13
Лонг
20
Гарднер
20
Гарднер
13
Лонг
20
Чанг
10
Грэм
10
Грэм
20
Чанг
28
Меджбри
19
Чон
19
Чон
28
Меджбри
30
Хадра
10
Юткевич
10
Юткевич
30
Хадра
4
Айяла
17
Картер
17
Картер
4
Айяла
24
Долан
4
Филлипс
4
Филлипс
24
Долан
3
Пикеринг
14
Эдун
14
Эдун
3
Пикеринг
27
Вейл
11
Шмодикс
11
Шмодикс
27
Вейл
23
Дак
20
Галлахер
20
Галлахер
23
Дак
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Блэкберн
26
Джон Радди
ВР
5
Нико Гордон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
11
A. Matnez
ЦП
1
Томас Камински
ВР
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
5
Нико Гордон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
11
A. Matnez
ЦП
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Бирмингем Сити - Блэкберн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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