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Бирмингем Сити - Блэкберн

31.01.2023, Вторник, 22:45 мск Бирмингем, стадион Сэнт Эндрюс Англия. Кубок, 1/16 финала , повторный матч Бирмингем Сити - Блэкберн
Англия. Кубок (2022/2023)
1/16 финала
28 января, суббота 18:00 Блэкберн 2:2 Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
17 тур
22 октября, суббота 17:00 Блэкберн 2:1 Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
46 тур
7 мая, суббота 14:30 Бирмингем Сити 1:2 Блэкберн
23 тур
18 декабря, суббота 18:00 Блэкберн 4:0 Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип (2020/2021)
46 тур
8 мая, суббота 14:30 Блэкберн 5:2 Бирмингем Сити
23 тур
2 января, суббота 18:00 Бирмингем Сити 0:2 Блэкберн
Англия. Кубок (2019/2020)
1/32 финала
4 января, суббота 15:31 Бирмингем Сити 2:1 Блэкберн
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
24 тур
26 декабря, четверг 18:00 Блэкберн 1:1 Бирмингем Сити
13 тур
22 октября, вторник 21:45 Бирмингем Сити 1:0 Блэкберн
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
34 тур
23 февраля, суббота 18:00 Бирмингем Сити 2:2 Блэкберн
22 тур
15 декабря, суббота 18:00 Блэкберн 2:2 Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
27 тур
21 января, суббота 18:00 Блэкберн 1:1 Бирмингем Сити
11 тур
1 октября, суббота 17:00 Бирмингем Сити 1:0 Блэкберн
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
36 тур
8 марта, вторник 22:45 Блэкберн 2:0 Бирмингем Сити
15 тур
3 ноября, вторник 22:45 Бирмингем Сити 0:0 Блэкберн
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
43 тур
14 апреля, вторник 21:45 Бирмингем Сити 2:2 Блэкберн
13 тур
21 октября, вторник 22:45 Блэкберн 1:0 Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
44 тур
21 апреля, понедельник 18:00 Бирмингем Сити 2:4 Блэкберн
23 тур
29 декабря, воскресенье 19:00 Блэкберн 2:3 Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
46 тур
4 мая, суббота 15:45 Бирмингем Сити 1:1 Блэкберн
16 тур
10 ноября, суббота 19:00 Блэкберн 1:1 Бирмингем Сити
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
32 тур
9 апреля, суббота 18:00 Блэкберн 1:1 Бирмингем Сити
2 тур
21 августа, суббота 18:00 Бирмингем Сити 2:1 Блэкберн
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
29 тур
24 марта, среда 23:00 Блэкберн 2:1 Бирмингем Сити
17 тур
15 декабря, вторник 23:00 Бирмингем Сити 2:1 Блэкберн
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Бирмингем Сити 4:1 Блэкберн
9 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Блэкберн 2:1 Бирмингем Сити
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