Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Блэкберн - Бирмингем Сити
Блэкберн - Бирмингем Сити: обзор матча 28 января 2023
Блэкберн
28.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
33'
Б. Дак
46'
Д. Ранкин-Костелло
3'
Р. Хадра
90+1'
Д. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Бирмингем Сити
Замена
Д. Вейл
️️️️
С. Галлахер
90'
+5
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Д. Джеймс
Пас отдал
А. Меджбри
89'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Т. Чон
Замена
С. Шмодикс
️️️️
Б. Дак
87'
Желтая карточка
Б. Бреретон
86'
Желтая карточка
С. Уортон
80'
75'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
К. Лонг
Замена
Л. Трэвис
️️️️
Д. Бакли
75'
Желтая карточка
Т. Мортон
69'
65'
Замена
Э. Чанг
️️️️
К. Белик
64'
Замена
С. Хоган
️️️️
Р. Хадра
64'
Замена
А. Меджбри
️️️️
Г. Гарднер
ГОЛ! 2:1!
Д. Ранкин-Костелло
Пас отдал
Т. Мортон
46'
Замена
Т. Долан
️️️️
Р. Хеджс
46'
40'
Желтая карточка
Т. Чон
ГОЛ! 1:1!
Б. Дак
33'
Желтая карточка
Д. Ранкин-Костелло
22'
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хадра
Пас отдал
Г. Гарднер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Брэдли Дак
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Тирис Долан
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
9
Гарри Леонард
ЦФ
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
5
Нико Гордон
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
20
Элфи Чанг
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
4-3-1-2
1
Камински
3
Пикеринг
16
Уортон
17
Картер
26
Ранкин-Костелло
23
Дак
23
Мортон
6
Бакли
22
Бреретон
26
Хеджс
20
Галлахер
3-3-1-1-2
13
Этеридж
6
Трасти
28
Сэндерсон
32
Фрэнд
2
Колен
5
Белик
13
Лонг
20
Гарднер
19
Чон
10
Юткевич
30
Хадра
6
Бакли
27
Трэвис
27
Трэвис
6
Бакли
23
Дак
11
Шмодикс
11
Шмодикс
23
Дак
26
Хеджс
24
Долан
24
Долан
26
Хеджс
20
Галлахер
27
Вейл
27
Вейл
20
Галлахер
5
Белик
20
Чанг
20
Чанг
5
Белик
19
Чон
8
Джеймс
8
Джеймс
19
Чон
13
Лонг
7
Бакуна
7
Бакуна
13
Лонг
20
Гарднер
28
Меджбри
28
Меджбри
20
Гарднер
30
Хадра
25
Хоган
25
Хоган
30
Хадра
Остались в запасе
Блэкберн
Бирмингем Сити
1
Эйнсли Пирс
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
26
Джон Радди
ВР
5
Нико Гордон
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
5
Нико Гордон
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Блэкберн - Бирмингем Сити
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
Новости команд
Все
Блэкберн
Бирмингем Сити
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+