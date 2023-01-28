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Уолсолл - Лестер

28.01.2023, Суббота, 15:30 мск Англия. Кубок, 1/16 финала Уолсолл - Лестер
Товарищеские матчи 2014

30 июля, среда 22:30 Уолсолл 2:3 Лестер
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