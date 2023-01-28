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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уолсолл - Лестер
Уолсолл - Лестер: обзор матча 28 января 2023
Уолсолл
28.01.2023, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Лестер
68'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Лестер
Замена
T. Allen
️️️️
J. Maddox
80'
Замена
R. Maher
️️️️
Р. Уилмотт
80'
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
B. Comley
74'
68'
ГОЛ! 0:1!
К. Ихеначо
63'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
П. Дака
63'
Замена
Д. Прат
️️️️
Д. Мэддисон
63'
Замена
В. Кристиансен
️️️️
Л. Томас
Замена
Я. Сонго'о
️️️️
И. Хатчинсон
62'
Замена
К. Уилкинсон
️️️️
Э. Уильямс
62'
48'
Пенальти не реализован!
Ю. Тилеманс
Желтая карточка
H. White
27'
17'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
2
Hayden White
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
7
Робби Уилмотт
ПВ
7
Том Ноулз
ПВ
11
Энди Уильямс
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
16
Ronan Maher
ЦП
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
24
Янн Сонго'о
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Лестер
12
Алекс Смитис
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
36
Сэмми Брейбрук
ОП
5
Льюис Брант
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-2-5
2
5
Дэниелс
5
Лоу
7
Уилмотт
7
Ноулз
14
21
Хатчинсон
15
18
13
4-1-3-1-1
1
Иверсен
21
Кастань
12
Амарти
4
Фас
33
Томас
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
6
Менди
11
Барнс
10
Мэддисон
27
Дака
7
Уилмотт
16
16
7
Уилмотт
11
Уильямс
10
Уилкинсон
10
Уилкинсон
11
Уильямс
21
Хатчинсон
24
Сонго'о
24
Сонго'о
21
Хатчинсон
18
24
24
18
14
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
14
33
Томас
34
Кристиансен
34
Кристиансен
33
Томас
10
Мэддисон
26
Прат
26
Прат
10
Мэддисон
27
Дака
17
Ихеначо
17
Ихеначо
27
Дака
Остались в запасе
Уолсолл
Лестер
1
Jackson Smith
ВР
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
7
Joe Riley
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
12
Алекс Смитис
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
36
Сэмми Брейбрук
ОП
5
Льюис Брант
ОП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
7
Joe Riley
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
36
Сэмми Брейбрук
ОП
5
Льюис Брант
ОП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Уолсолл - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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