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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Аталанта
Интер - Аталанта: обзор матча 31 января 2023
Интер
31.01.2023, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Аталанта
57'
М. Дармиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Интер - Аталанта
Желтая карточка
А. Онана
90'
+4
Желтая карточка
Х. Корреа
90'
+1
90'
Желтая карточка
Б. Соппи
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
85'
Желтая карточка
Л. Мартинес
82'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Д. Дюмфрис
77'
72'
Замена
Б. Соппи
️️️️
Д. Скальвини
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
72'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Р. Лукаку
71'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Р. Госенс
71'
67'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Ж. Бога
67'
Замена
Эдерсон
️️️️
Х. Хатебур
ГОЛ! 1:0!
М. Дармиан
Пас отдал
Л. Мартинес
57'
55'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Д. Сапата
54'
Замена
А. Лукман
️️️️
М. Пашалич
Желтая карточка
Р. Госенс
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Эдерсон
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
4-4-2
24
Онана
8
Госенс
6
де Врей
15
Ачерби
36
Дармиан
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Лукаку
3-4-2-1
1
Муссо
2
Толой
19
Джимсити
42
Скальвини
21
Меле
15
де Рон
8
Коопмейнерс
33
Хатебур
8
Пашалич
13
Бога
91
Сапата
8
Госенс
32
Димарко
32
Димарко
8
Госенс
24
Дюмфрис
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
9
Лукаку
10
Джеко
10
Джеко
9
Лукаку
8
Пашалич
11
Лукман
11
Лукман
8
Пашалич
42
Скальвини
2
Соппи
2
Соппи
42
Скальвини
33
Хатебур
13
Эдерсон
13
Эдерсон
33
Хатебур
13
Бога
10
Муриэль
10
Муриэль
13
Бога
91
Сапата
19
Хойлунд
19
Хойлунд
91
Сапата
Остались в запасе
Интер
Аталанта
21
Алекс Кордас
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Интер - Аталанта
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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