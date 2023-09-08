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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Словакия - Португалия
Словакия - Португалия: обзор матча 08 сентября 2023
Словакия
08.09.2023, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 5 тур
0 : 1
Завершен
Португалия
43'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словакия - Португалия
Замена
Д. Дуриш
️️️️
Л. Гараслин
83'
Замена
П. Грошовски
️️️️
С. Лоботка
83'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Ю. Куцка
75'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Р. Полиевка
63'
Замена
Т. Суслов
️️️️
И. Шранц
63'
62'
Желтая карточка
К. Роналду
62'
Замена
Отавио
️️️️
Витинья
62'
Замена
Н. Семеду
️️️️
Ж. Канселу
62'
Замена
П. Нету
️️️️
Р. Леау
Желтая карточка
О. Дуда
53'
43'
ГОЛ! 0:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Б. Силва
Желтая карточка
И. Шранц
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
10
Роберт Полиевка
ЛВ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
19
Юрай Куцка
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
18
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Витинья
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Словакия
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Михал Томич
ПЗ
20
Давид Дуриш
ЛВ
13
Патрик Грошовски
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Португалия
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
13
Тоти
ЦЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Рикарду Орта
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
17
Педру Нету
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
16
Отавио
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
4-2-3-1
1
Дубравка
3
Вавро
14
Шкриньяр
16
Ганцко
2
Пекарик
19
Куцка
22
Лоботка
17
Гараслин
8
Дуда
10
Полиевка
18
Шранц
4-1-1-3-1
1
Кошта
20
Канселу
3
Диаш
4
Силва
2
Далот
6
Палинья
23
Витинья
10
Силва
8
Фернандеш
7
Леау
7
Роналду
22
Лоботка
13
Грошовски
13
Грошовски
22
Лоботка
19
Куцка
10
Бенеш
10
Бенеш
19
Куцка
17
Гараслин
20
Дуриш
20
Дуриш
17
Гараслин
18
Шранц
10
Суслов
10
Суслов
18
Шранц
10
Полиевка
9
Боженик
9
Боженик
10
Полиевка
20
Канселу
2
Семеду
2
Семеду
20
Канселу
23
Витинья
16
Отавио
16
Отавио
23
Витинья
7
Леау
17
Нету
17
Нету
7
Леау
Остались в запасе
Словакия
Португалия
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Михал Томич
ПЗ
21
Матуш Беро
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
13
Тоти
ЦЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
13
Данилу Перейра
ОП
24
Рикарду Орта
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Михал Томич
ПЗ
21
Матуш Беро
ЦП
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
13
Тоти
ЦЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
13
Данилу Перейра
ОП
24
Рикарду Орта
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Словакия - Португалия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
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