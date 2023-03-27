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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Черногория - Сербия
Черногория - Сербия: обзор матча 27 марта 2023
Черногория
27.03.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа G, 2 тур
0 : 2
Завершен
Сербия
78'
Д. Влахович
90+6'
Д. Влахович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черногория - Сербия
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Д. Влахович
Пас отдал
С. Лукич
89'
Замена
С. Эракович
️️️️
Д. Тадич
87'
Желтая карточка
Ф. Младенович
85'
Замена
У. Рачич
️️️️
А. Митрович
81'
Замена
С. Лукич
️️️️
М. Груйич
78'
ГОЛ! 0:1!
Д. Влахович
Пас отдал
Ф. Младенович
Замена
Д. Камай
️️️️
С. Хакшабанович
77'
Замена
С. Лончар
️️️️
А. Шчекич
76'
Замена
М. Осмайич
️️️️
С. Йоветич
71'
Замена
В. Йовович
️️️️
В. Савичевич
70'
59'
Желтая карточка
А. Живкович
46'
Замена
А. Живкович
️️️️
И. Илич
46'
Замена
Д. Влахович
️️️️
Ф. Джуричич
Замена
Н. Шипчич
️️️️
Ж. Томашевич
41'
Желтая карточка
Н. Крстович
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
22
Вукан Савичевич
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Марко Груйич
ОП
6
Неманья Гудель
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Черногория
13
Милош Драгоевич
ВР
0
Лазар Царевич
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Дритон Камай
ЛВ
15
Стефан Лончар
ОП
19
Милош Раичкович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
13
Неманья Стойич
ЦЗ
4
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
11
Лазар Самарджич
АП
23
Душан Влахович
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Миятович
15
Савич
6
Томашевич
7
Вешович
5
Вуячич
23
Марушич
22
Савичевич
19
Шчекич
18
Хакшабанович
9
Крстович
10
Йоветич
3-1-3-2-1
23
Милинкович-Савич
4
Миленкович
3
Павлович
25
Младенович
5
Груйич
6
Гудель
17
Илич
20
Милинкович-Савич
21
Джуричич
10
Тадич
9
Митрович
22
Савичевич
16
Йовович
16
Йовович
22
Савичевич
6
Томашевич
15
Шипчич
15
Шипчич
6
Томашевич
19
Шчекич
15
Лончар
15
Лончар
19
Шчекич
10
Йоветич
20
Осмайич
20
Осмайич
10
Йоветич
18
Хакшабанович
18
Камай
18
Камай
18
Хакшабанович
10
Тадич
16
Эракович
16
Эракович
10
Тадич
9
Митрович
19
Рачич
19
Рачич
9
Митрович
17
Илич
14
Живкович
14
Живкович
17
Илич
5
Груйич
22
Лукич
22
Лукич
5
Груйич
21
Джуричич
23
Влахович
23
Влахович
21
Джуричич
Остались в запасе
Черногория
Сербия
13
Милош Драгоевич
ВР
0
Лазар Царевич
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
19
Милош Раичкович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
1
Предраг Райкович
ВР
13
Неманья Стойич
ЦЗ
4
Эрхан Машович
ЦЗ
11
Лазар Самарджич
АП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
13
Милош Драгоевич
ВР
0
Лазар Царевич
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
19
Милош Раичкович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
13
Неманья Стойич
ЦЗ
4
Эрхан Машович
ЦЗ
11
Лазар Самарджич
АП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Черногория - Сербия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
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