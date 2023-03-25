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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Беларусь - Швейцария
Беларусь - Швейцария: обзор матча 25 марта 2023
Беларусь
25.03.2023, суббота, 20:00
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 1 тур
0 : 5
Завершен
Швейцария
4'
Р. Штеффен
17'
Р. Штеффен
29'
Р. Штеффен
62'
Г. Джака
65'
З. Амдуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беларусь - Швейцария
Желтая карточка
М. Эбонг
84'
82'
Замена
С. Зесигер
️️️️
М. Аканджи
Замена
В. Бочеров
️️️️
А. Селява
81'
66'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Г. Джака
66'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Р. Варгас
65'
ГОЛ! 0:5!
З. Амдуни
Пас отдал
Г. Джака
62'
ГОЛ! 0:4!
Г. Джака
Пас отдал
Н. Окафор
Замена
В. Морозов
️️️️
В. Хващинский
61'
59'
Замена
Н. Окафор
️️️️
С. Иттен
58'
Замена
З. Амдуни
️️️️
Р. Штеффен
48'
Желтая карточка
Г. Джака
Замена
И. Бахар
️️️️
Ю. Ковалев
46'
40'
Желтая карточка
С. Иттен
Замена
А. Быков
️️️️
Р. Юзепчук
33'
29'
ГОЛ! 0:3!
Р. Штеффен
Пас отдал
Р. Родригес
17'
ГОЛ! 0:2!
Р. Штеффен
Желтая карточка
В. Хващинский
11'
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Штеффен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
12
Андрей Кудравец
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
8
Денис Гречихо
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
19
Юрий Ковалев
ПП
0
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Беларусь
12
Максим Плотников
ВР
0
Артем Макавчик
ВР
6
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
0
Никита Степанов
ЦЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
7
Артем Быков
ЦП
10
Иван Бахар
ЦП
18
Кирилл Капленко
ЦП
18
Владислав Морозов
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
Швейцария
21
Йонас Омлин
ВР
0
Жереми Фрик
ВР
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
0
Доминик Шмид
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
23
Ноа Окафор
ЦФ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
4-1-2-1-1
12
Кудравец
18
Малькевич
5
Поляков
20
Волков
4
Юзепчук
8
Селява
8
Гречихо
19
Ковалев
9
Эбонг
0
Хващинский
4-2-1-2-1
1
Зоммер
3
Видмер
5
Аканджи
4
Эльведи
13
Родригес
6
Закария
10
Джака
8
Фройлер
11
Штеффен
17
Варгас
19
Иттен
8
Селява
15
Бочеров
15
Бочеров
8
Селява
4
Юзепчук
7
Быков
7
Быков
4
Юзепчук
19
Ковалев
10
Бахар
10
Бахар
19
Ковалев
0
Хващинский
18
Морозов
18
Морозов
0
Хващинский
Яблонский
21
Климович
21
Климович
Яблонский
19
Иттен
23
Окафор
23
Окафор
19
Иттен
5
Аканджи
14
Зесигер
14
Зесигер
5
Аканджи
10
Джака
22
Ридер
22
Ридер
10
Джака
17
Варгас
16
Фасснахт
16
Фасснахт
17
Варгас
11
Штеффен
10
Амдуни
10
Амдуни
11
Штеффен
Остались в запасе
Беларусь
Швейцария
12
Максим Плотников
ВР
0
Артем Макавчик
ВР
6
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
0
Никита Степанов
ЦЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
18
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Йонас Омлин
ВР
0
Жереми Фрик
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
0
Доминик Шмид
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
12
Максим Плотников
ВР
0
Артем Макавчик
ВР
6
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
0
Никита Степанов
ЦЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
18
Кирилл Капленко
ЦП
Остались в запасе
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Йонас Омлин
ВР
0
Жереми Фрик
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
0
Доминик Шмид
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Беларусь - Швейцария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Караджордже
Где смотреть матч:
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