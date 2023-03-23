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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Португалия - Лихтенштейн
Португалия - Лихтенштейн: обзор матча 23 марта 2023
Португалия
23.03.2023, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 1 тур
4 : 0
Завершен
Лихтенштейн
8'
Ж. Канселу
47'
Б. Силва
51'
К. Роналду (П)
63'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Португалия - Лихтенштейн
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Б. Фернандеш
89'
80'
Замена
С. Йилдыз
️️️️
С. Вольфингер
80'
Замена
Н. Бек
️️️️
А. Зеле
Замена
Витинья
️️️️
Б. Силва
78'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
К. Роналду
78'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Д. Перейра
67'
Замена
Р. Леау
️️️️
Ж. Феликс
67'
ГОЛ! 4:0!
К. Роналду
63'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Роналду
51'
ГОЛ! 2:0!
Б. Силва
47'
38'
Замена
С. Люхингер
️️️️
А. Малин
ГОЛ! 1:0!
Ж. Канселу
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
19
Ноа Фроммельт
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
10
Сандро Визер
ЦФ
16
Филипп Гасснер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Португалия
12
Жозе Са
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
23
Витинья
ЦП
16
Отавио
АП
22
Кельтон Биаи
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Лихтенштейн
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
17
Симон Люхингер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
10
Ноа Фрик
ЦФ
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
4-2-2-2
1
Патрисиу
5
Геррейру
3
Диаш
3
Инасиу
20
Канселу
13
Перейра
6
Палинья
10
Силва
8
Фернандеш
7
Роналду
10
Феликс
3-5-2
1
Бюхель
6
Малин
4
Трабер
23
Хофер
8
Зеле
19
Фроммельт
14
Мейер
20
Вольфингер
18
Хаслер
16
Гасснер
10
Визер
10
Феликс
7
Леау
7
Леау
10
Феликс
13
Перейра
21
Невеш
21
Невеш
13
Перейра
8
Фернандеш
17
Мариу
17
Мариу
8
Фернандеш
10
Силва
23
Витинья
23
Витинья
10
Силва
7
Роналду
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Роналду
8
Зеле
5
Бек
5
Бек
8
Зеле
6
Малин
17
Люхингер
17
Люхингер
6
Малин
20
Вольфингер
15
Йилдыз
15
Йилдыз
20
Вольфингер
Остались в запасе
Португалия
Лихтенштейн
12
Жозе Са
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
16
Отавио
АП
21
Диогу Жота
ЛВ
22
Кельтон Биаи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
15
Андрин Нетцер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
10
Ноа Фрик
ЦФ
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
16
Отавио
АП
21
Диогу Жота
ЛВ
22
Кельтон Биаи
ЦФ
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
15
Андрин Нетцер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
10
Ноа Фрик
ЦФ
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Португалия - Лихтенштейн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
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