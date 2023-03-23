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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Италия - Англия
Италия - Англия: обзор матча 23 марта 2023
Италия
23.03.2023, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа C, 1 тур
1 : 2
Завершен
Англия
56'
М. Ретеги
13'
Д. Райс
44'
Г. Кейн (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Италия - Англия
Желтая карточка
Ф. Ачерби
90'
+2
Замена
Д. Скамакка
️️️️
М. Верратти
88'
85'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
Б. Сака
85'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Д. Беллингем
81'
Замена
К. Триппьер
️️️️
Ф. Фоден
80'
Вторая желтая
Л. Шоу
78'
Желтая карточка
Л. Шоу
Замена
В. Гнонто
️️️️
Л. Пеллегрини
69'
Замена
С. Тонали
️️️️
Жоржиньо
69'
69'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Грилиш
Замена
М. Политано
️️️️
Д. Берарди
62'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Н. Барелла
62'
Желтая карточка
Жоржиньо
61'
57'
Желтая карточка
Г. Магуайр
ГОЛ! 1:2!
М. Ретеги
Пас отдал
Л. Пеллегрини
56'
54'
Желтая карточка
К. Уокер
44'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Кейн
29'
Желтая карточка
Д. Райс
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Райс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Доменико Берарди
ПВ
10
Лоренцо Пеллегрини
ЛФ
9
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
4
Деклан Райс
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Италия
0
Владимиро Фальконе
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
3
Джорджо Скальвини
ЦЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
0
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Сандро Тонали
ОП
16
Бриан Кристанте
ЦП
4
Маттео Пессина
АП
7
Маттео Политано
ПВ
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
Англия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
24
Конор Галлахер
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
22
Айван Тони
ЦФ
4-3-1-2
1
Доннарумма
4
Спинаццола
25
Толой
15
Ачерби
22
Ди Лоренцо
18
Барелла
8
Жоржиньо
6
Верратти
11
Берарди
10
Пеллегрини
9
Ретеги
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
6
Магуайр
5
Стоунз
3
Шоу
14
Филлипс
10
Беллингем
4
Райс
7
Сака
17
Грилиш
9
Кейн
8
Жоржиньо
8
Тонали
8
Тонали
8
Жоржиньо
10
Пеллегрини
0
Гнонто
0
Гнонто
10
Пеллегрини
18
Барелла
16
Кристанте
16
Кристанте
18
Барелла
11
Берарди
7
Политано
7
Политано
11
Берарди
6
Верратти
20
Скамакка
20
Скамакка
6
Верратти
17
Грилиш
7
Фоден
7
Фоден
17
Грилиш
7
Сака
24
Джеймс
24
Джеймс
7
Сака
Фоден
12
Триппьер
12
Триппьер
Фоден
10
Беллингем
24
Галлахер
24
Галлахер
10
Беллингем
Остались в запасе
Италия
Англия
3
Джорджо Скальвини
ЦЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
0
Владимиро Фальконе
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
4
Маттео Пессина
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
3
Бен Чилвел
ЛЗ
13
Фрэйзер Форстер
ВР
22
Айван Тони
ЦФ
6
Марк Гехи
ЦЗ
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
3
Джорджо Скальвини
ЦЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
0
Владимиро Фальконе
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
4
Маттео Пессина
АП
Остались в запасе
3
Бен Чилвел
ЛЗ
13
Фрэйзер Форстер
ВР
22
Айван Тони
ЦФ
6
Марк Гехи
ЦЗ
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Италия - Англия
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Срджан Йованович
(Калуджерица)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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