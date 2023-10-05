Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Сент-Луис
Ванкувер Уайткепс - Сент-Луис: обзор матча 05 октября 2023
Ванкувер Уайткепс
05.10.2023, четверг, 05:30
США. МЛС, 47 тур
3 : 0
Завершен
Сент-Луис
58'
Б. Уайт
82'
С. Берхальтер
90+8'
Р. Ларея
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Сент-Луис
ГОЛ! 3:0!
Р. Ларея
90'
+8
Замена
М. Лаборда
️️️️
Д. Браун
86'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Р. Галд
86'
ГОЛ! 2:0!
С. Берхальтер
Пас отдал
Р. Галд
82'
Желтая карточка
Р. Галд
79'
79'
Замена
C. Martins
️️️️
N. Blom
71'
Замена
И. Вассилев
️️️️
Д. Страуд
71'
Замена
N. Þórisson
️️️️
Н. Джоаккини
Замена
П. Вите
️️️️
А. Шепф
71'
Замена
С. Адекугбе
️️️️
Р. Рапозо
71'
63'
Замена
Клаусс
️️️️
С. Адениран
ГОЛ! 1:0!
Б. Уайт
Пас отдал
Р. Веселинович
58'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
А. Кубас
51'
46'
Замена
А. Джексон
️️️️
Т. Острак
42'
Желтая карточка
Э. Левен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
7
Томаш Острак
АП
7
Самуэль Адениран
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Ванкувер Уайткепс
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
20
Akil Watts
ЦП
12
Celio Martins
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
16
Азиэл Джексон
ЦФ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
3-3-1-1-2
1
91
Браун
4
Веселинович
20
Ахмед
22
Ларея
20
Кубас
33
Блэкмон
18
Шепф
21
Рапозо
25
Галд
24
Уайт
3-2-1-2-2
39
15
13
6
2
Нервински
26
Паркер
23
Левен
7
Острак
8
Страуд
16
Джоаккини
7
Адениран
21
Рапозо
3
Адекугбе
3
Адекугбе
21
Рапозо
91
Браун
2
Лаборда
2
Лаборда
91
Браун
20
Кубас
6
Берхальтер
6
Берхальтер
20
Кубас
18
Шепф
45
Вите
45
Вите
18
Шепф
25
Галд
30
Хойлетт
30
Хойлетт
25
Галд
6
12
12
6
8
Страуд
19
Вассилев
19
Вассилев
8
Страуд
7
Острак
16
Джексон
16
Джексон
7
Острак
16
Джоаккини
11
11
16
Джоаккини
7
Адениран
99
Клаусс
99
Клаусс
7
Адениран
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Сент-Луис
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
1
Роман Бюрки
ВР
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Сент-Луис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
БиСи Плэйс
Новости команд
Все
Ванкувер Уайткепс
Сент-Луис
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Шапи отметился голевым пасом в матче с «Сент-Луисом», у россиянина 6 результативных действий в сезоне
2025.05.15 08:52
МЛС. Гол Месси помог «Интеру» сыграть вничью с «Сент-Луисом» (3:3), Суарес забил в свои
2024.06.02 08:16
3
Файзуллаев отказал клубу МЛС
2024.02.19 08:41
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+