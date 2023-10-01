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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр: обзор матча 01 октября 2023
Нью-Йорк Ред Буллз
01.10.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 45 тур
0 : 1
Завершен
Чикаго Файр
64'
Г. Куциас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр
Желтая карточка
Д. Толкин
90'
+3
90'
+2
Замена
Р. Чикош
️️️️
Д. Шакири
82'
Желтая карточка
К. Брейди
Замена
Д. Йервуд
️️️️
Д. Эдельман
77'
Замена
К. Бурк
️️️️
O. Fernandez
77'
71'
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
У. Думбия
71'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
Г. Куциас
Замена
Д. Неалис
️️️️
T. Barlow
68'
Замена
К. Харпер
️️️️
Лукиньяс
68'
64'
ГОЛ! 0:1!
Г. Куциас
Пас отдал
Д. Шакири
Вторая желтая
Х. Ндам
62'
59'
Желтая карточка
Г. Куциас
52'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
J. Torres
Желтая карточка
Х. Ндам
49'
17'
Желтая карточка
У. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
15
Андрес Рейес
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
82
Лукиньяс
АП
25
Фрэнки Амайя
АП
16
Tom Barlow
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
24
Джонатан Дин
ЦП
10
Jairo Torres
ЦП
21
Фабиан Герберс
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
6
Питер Страуд
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
16
Джулиан Холл
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
Чикаго Файр
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
11
Брайан Гутьеррес
АП
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
3-1-2-4
31
Мигел
47
Толкин
15
Рейес
3
Данкан
24
Эдельман
25
Амайя
82
Лукиньяс
16
13
Маноэл
22
4
Ндам
3-2-2-2-2
16
22
Теран
29
Наварро
20
Думбия
30
Хименес
24
Дин
10
10
Шакири
21
Герберс
70
Куциас
1
Брейди
16
12
Неалис
12
Неалис
16
24
Эдельман
16
Йервуд
16
Йервуд
24
Эдельман
82
Лукиньяс
17
Харпер
17
Харпер
82
Лукиньяс
22
7
Бурк
7
Бурк
22
10
Шакири
5
Чикош
5
Чикош
10
Шакири
20
Думбия
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
20
Думбия
10
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
10
70
Куциас
93
93
70
Куциас
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр
18
Ryan Meara
ВР
6
Питер Страуд
ЦП
16
Джулиан Холл
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
6
Питер Страуд
ЦП
16
Джулиан Холл
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
Остались в запасе
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
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