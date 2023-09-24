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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Сент-Луис
Миннесота Юнайтед - Сент-Луис: обзор матча 24 сентября 2023
Миннесота Юнайтед
24.09.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 44 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Луис
48'
Т. Пукки (П)
64'
Клаусс
73'
N. Blom
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Сент-Луис
Желтая карточка
D. Taylor
85'
Замена
К. Арриага
️️️️
Я. Грегуш
84'
83'
Замена
A. Watts
️️️️
Н. Джоаккини
Желтая карточка
М. Боксолл
79'
Замена
М. Гарсия
️️️️
В. Трапп
79'
Замена
D. Padelford
️️️️
Z. Valentin
78'
74'
Замена
A. Markanich
️️️️
Д. Белл
73'
ГОЛ! 1:2!
N. Blom
Пас отдал
А. Джексон
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
S. Jeong
71'
64'
ГОЛ! 1:1!
Клаусс
Пас отдал
Д. Нервински
59'
Желтая карточка
Д. Белл
59'
Замена
А. Джексон
️️️️
Т. Острак
58'
Замена
Клаусс
️️️️
Д. Страуд
58'
Замена
Э. Левен
️️️️
И. Вассилев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Пукки
48'
47'
Желтая карточка
Р. Бюрки
Желтая карточка
Я. Грегуш
31'
29'
Желтая карточка
J. Yaro
Желтая карточка
Д. Сент-Клер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Джаред Страуд
ЛВ
12
Celio Martins
ЦП
7
Томаш Острак
АП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
59
Devin Padelford
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
16
Кервин Арриага
ОП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
16
Азиэл Джексон
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
3-3-4
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
3
20
Трапп
21
Грегуш
31
Дотсон
20
Пукки
27
21
Хлонгване
77
4-1-3-2
1
Бюрки
2
Нервински
22
Хайберт
6
15
12
19
Вассилев
7
Острак
8
Страуд
8
Белл
16
Джоаккини
3
59
59
3
77
7
Фрагапане
7
Фрагапане
77
21
Грегуш
16
Арриага
16
Арриага
21
Грегуш
20
Трапп
8
Гарсия
8
Гарсия
20
Трапп
8
Белл
13
13
8
Белл
16
Джоаккини
20
20
16
Джоаккини
19
Вассилев
23
Левен
23
Левен
19
Вассилев
7
Острак
16
Джексон
16
Джексон
7
Острак
8
Страуд
99
Клаусс
99
Клаусс
8
Страуд
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Сент-Луис
1
Clint Irwin
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
39
Benjamin Lundt
ВР
10
Rasmus Alm
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
10
Rasmus Alm
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Сент-Луис
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
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