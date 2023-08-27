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МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр
Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр: обзор матча 27 августа 2023
Лос-Анджелес Гэлакси
27.08.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 37 тур
3 : 0
Завершен
Чикаго Файр
29'
Т. Бойд
72'
Р. Пуч
90'
Б. Шарп (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Б. Шарп
90'
89'
Желтая карточка
Д. Дин
Замена
Д. Агирре
️️️️
Т. Бойд
86'
84'
Замена
А. Акевес
️️️️
М. Анхель Наварро
Замена
М. Дельгадо
️️️️
О. Росель
81'
Замена
М. Барриос
️️️️
Д. Коста
81'
78'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
Д. Шакири
77'
Замена
J. Torres
️️️️
Б. Гутьеррес
77'
Замена
Г. Куциас
️️️️
К. Камара
ГОЛ! 2:0!
Р. Пуч
72'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Д. Йовелич
71'
Замена
T. Alfaro
️️️️
Э. Савалета
70'
48'
Замена
У. Думбия
️️️️
Ф. Герберс
ГОЛ! 1:0!
Т. Бойд
Пас отдал
М. Йошида
29'
27'
Вторая желтая
Г. Хименес
2'
Желтая карточка
Г. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ОП
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
31
Федерико Наварро
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
24
Джонатан Дин
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
23
Даниэль Агирре
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
Чикаго Файр
25
Jeffrey Gal
ВР
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
10
Jairo Torres
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
3-1-2-3-1
31
Бонд
4
Йошида
15
Савалета
2
Калегари
6
Серрильо
16
Росель
10
Пуч
11
Коста
44
Эдвардс
19
Бойд
9
Йовелич
3-2-1-3-2
5
Чикош
22
Теран
29
Наварро
31
Наварро
30
Хименес
24
Дин
10
Шакири
11
Гутьеррес
21
Герберс
85
Камара
1
Брейди
16
Росель
8
Дельгадо
8
Дельгадо
16
Росель
11
Коста
7
Барриос
7
Барриос
11
Коста
19
Бойд
23
Агирре
23
Агирре
19
Бойд
15
Савалета
93
93
15
Савалета
9
Йовелич
14
Шарп
14
Шарп
9
Йовелич
29
Наварро
19
Акевес
19
Акевес
29
Наварро
21
Герберс
20
Думбия
20
Думбия
21
Герберс
11
Гутьеррес
10
10
11
Гутьеррес
10
Шакири
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
10
Шакири
85
Камара
70
Куциас
70
Куциас
85
Камара
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Чикаго Файр
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
77
Диего Факундес
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
25
Jeffrey Gal
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
77
Диего Факундес
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
Остались в запасе
25
Jeffrey Gal
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
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