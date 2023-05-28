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Расписание матчей
МЛС 2026
Сент-Луис - Ванкувер Уайткепс
Сент-Луис - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 28 мая 2023
Сент-Луис
28.05.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 21 тур
3 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
10'
Э. Левен
45'
Т. Блэкмон (АГ)
90+4'
M. Perez
83'
Б. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Луис - Ванкувер Уайткепс
90'
+4
Желтая карточка
Р. Галд
ГОЛ! 3:1!
M. Perez
Пас отдал
Т. Острак
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Грессель
Замена
А. Джексон
️️️️
И. Вассилев
90'
+2
Замена
️️️️
Н. Джоаккини
90'
+2
Желтая карточка
N. Blom
85'
83'
ГОЛ! 2:1!
Б. Уайт
Пас отдал
Ю. Грессель
Замена
Т. Острак
️️️️
Д. Страуд
72'
65'
Замена
А. Кубас
️️️️
П. Вите
65'
Замена
С. Кордова
️️️️
Д. Браун
Замена
Д. Нельсон
️️️️
Д. Нервински
63'
Желтая карточка
Д. Страуд
60'
57'
Замена
Б. Уайт
️️️️
С. Бечер
57'
Замена
Д. Кайседо
️️️️
С. Берхальтер
49'
Желтая карточка
С. Берхальтер
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Т. Блэкмон
45'
Желтая карточка
Т. Паркер
22'
Желтая карточка
Д. Нервински
20'
ГОЛ! 1:0!
Э. Левен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Джаред Страуд
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сент-Луис
14
Джон Нельсон
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
28
Miguel Perez
ЦП
7
Томаш Острак
АП
16
Азиэл Джексон
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
20
Адриан Кубас
ОП
31
Расселл Тейберт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Дейбер Кайседо
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Бюрки
26
Паркер
22
Хайберт
6
3
2
Нервински
23
Левен
8
Страуд
19
Вассилев
16
Джоаккини
4-3-1-2
12
Хасал
33
Блэкмон
4
Веселинович
14
91
Браун
18
Шепф
6
Берхальтер
45
Вите
24
Грессель
11
Бечер
25
Галд
2
Нервински
14
Нельсон
14
Нельсон
2
Нервински
28
28
8
Страуд
7
Острак
7
Острак
8
Страуд
19
Вассилев
16
Джексон
16
Джексон
19
Вассилев
45
Вите
20
Кубас
20
Кубас
45
Вите
6
Берхальтер
25
Кайседо
25
Кайседо
6
Берхальтер
11
Бечер
24
Уайт
24
Уайт
11
Бечер
91
Браун
16
Кордова
16
Кордова
91
Браун
Остались в запасе
Сент-Луис
Ванкувер Уайткепс
15
Joshua Yaro
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
1
Yohei Takaoka
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
15
Joshua Yaro
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
10
Исак Йенсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Yohei Takaoka
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Сент-Луис - Ванкувер Уайткепс
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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