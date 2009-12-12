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Судьи
Главный судья:
Дмитрий Жуков (Украина)

Арсенал - Черноморец

12.12.2009, Суббота, 14:00 мск Киев, стадион Колос Чемпионат Украины, 17 тур Арсенал - Черноморец
Чемпионат Украины (2009/2010)
2 тур
24 июля, пятница 20:00 Черноморец 1:3 Арсенал
Чемпионат Украины (2008/2009)
16 тур
23 ноября, воскресенье 16:00 Арсенал 1:0 Черноморец
1 тур
20 июля, воскресенье 18:00 Черноморец 0:1 Арсенал
Чемпионат Украины (2007/2008)
25 тур
12 апреля, суббота 19:00 Черноморец 0:1 Арсенал
10 тур
23 сентября, воскресенье 20:00 Арсенал 1:2 Черноморец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 30 24 5 1 62:18 +44 77
2. Динамо К 30 22 5 3 61:16 +45 71
3. Металлист 30 19 5 6 49:23 +26 62
4. Днепр Дп 30 15 9 6 48:25 +23 54
5. Карпаты 30 13 11 6 44:35 +9 50
6. Таврия 30 12 9 9 38:38 0 45
7. Арсенал К 30 11 9 10 44:41 +3 42
8. Металлург Д 30 11 7 12 41:33 +8 40
9. Металлург З 30 10 5 15 31:48 -17 35
10. 30 9 4 17 26:50 -24 31
11. Ворскла 30 6 13 11 29:32 -3 31
12. Мариуполь 30 7 8 15 31:56 -25 29
13. Заря 30 7 7 16 23:47 -24 28
14. Кривбасс 30 7 4 19 31:47 -16 25
15. Черноморец Од 30 5 9 16 21:44 -23 24
16. Говерла 30 5 4 21 18:44 -26 19
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