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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед: обзор матча 07 мая 2023
Ванкувер Уайткепс
07.05.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 16 тур
3 : 2
Завершен
Миннесота Юнайтед
17'
Б. Уайт
52'
Б. Уайт
56'
С. Бечер
33'
М. Боксолл
65'
S. Jeong
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед
Замена
М. Лаборда
️️️️
Р. Галд
79'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
L. Martins
79'
78'
Замена
Х. Дотсон
️️️️
В. Трапп
66'
Замена
B. Kallman
️️️️
Ф. Фрагапане
66'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Б. Хлонгване
65'
ГОЛ! 3:2!
S. Jeong
Пас отдал
Р. Лод
Замена
Р. Тейберт
️️️️
А. Шепф
64'
ГОЛ! 3:1!
С. Бечер
Пас отдал
Р. Галд
56'
Замена
С. Бечер
️️️️
Б. Уайт
55'
ГОЛ! 2:1!
Б. Уайт
Пас отдал
Р. Веселинович
52'
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Боксолл
29'
Замена
J. Rosales
️️️️
Л. Амарилья
ГОЛ! 1:0!
Б. Уайт
Пас отдал
А. Кубас
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
20
Вил Трапп
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Дейбер Кайседо
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
4-1-2-1-2
1
91
Браун
4
Веселинович
14
33
Блэкмон
20
Кубас
18
Шепф
45
Вите
24
Грессель
25
Галд
24
Уайт
3-3-4
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
92
20
Трапп
17
Лод
7
Фрагапане
27
77
9
Амарилья
21
Хлонгване
25
Галд
2
Лаборда
2
Лаборда
25
Галд
18
Шепф
31
Тейберт
31
Тейберт
18
Шепф
14
21
Рапозо
21
Рапозо
14
24
Уайт
11
Бечер
11
Бечер
24
Уайт
20
Трапп
31
Дотсон
31
Дотсон
20
Трапп
9
Амарилья
30
30
9
Амарилья
7
Фрагапане
44
44
7
Фрагапане
21
Хлонгване
8
Гарсия
8
Гарсия
21
Хлонгване
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Миннесота Юнайтед
12
Томас Хасал
ВР
20
Али Ахмед
ЦЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
20
Али Ахмед
ЦЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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