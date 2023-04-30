Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 30 апреля 2023
Чикаго Файр
30.04.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 14 тур
1 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
34'
К. Камара
89'
К. Бурк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз
89'
ГОЛ! 1:1!
К. Бурк
83'
Замена
П. Страуд
️️️️
А. Рейес
Желтая карточка
Д. Дин
82'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Б. Гутьеррес
73'
Замена
Д. Дин
️️️️
М. Хайле-Селасси
73'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
Ф. Наварро
62'
Замена
А. Акевес
️️️️
К. Мюллер
62'
61'
Замена
В. Кармона
️️️️
O. Fernandez
56'
Замена
К. Бурк
️️️️
T. Barlow
Желтая карточка
К. Мюллер
50'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
47'
Желтая карточка
М. Пинеда
45'
+1
38'
Желтая карточка
O. Fernandez
ГОЛ! 1:0!
К. Камара
34'
Замена
М. Пинеда
️️️️
К. Теран
33'
12'
Желтая карточка
К. Кассерес
Желтая карточка
Р. Чикош
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
31
Федерико Наварро
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
8
Крис Мюллер
ПВ
85
Кей Камара
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Чикаго Файр
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
24
Джонатан Дин
ЦП
10
Jairo Torres
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
21
Фабиан Герберс
ПВ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
6
Питер Страуд
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
4-2-3-2
29
Наварро
22
Теран
5
Чикош
2
Суке
31
Наварро
30
Хименес
7
Хайле-Селасси
11
Гутьеррес
8
Мюллер
1
Брейди
85
Камара
3-3-4
31
Мигел
12
Неалис
13
Неалис
47
Толкин
15
Рейес
23
Кассерес
24
Эдельман
13
Маноэл
17
Харпер
16
22
8
Мюллер
19
Акевес
19
Акевес
8
Мюллер
22
Теран
22
Пинеда
22
Пинеда
22
Теран
7
Хайле-Селасси
24
Дин
24
Дин
7
Хайле-Селасси
11
Гутьеррес
10
Шакири
10
Шакири
11
Гутьеррес
31
Наварро
21
Герберс
21
Герберс
31
Наварро
15
Рейес
6
Страуд
6
Страуд
15
Рейес
22
16
Кармона
16
Кармона
22
16
7
Бурк
7
Бурк
16
Остались в запасе
Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз
10
Jairo Torres
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
10
Jairo Torres
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Солдер Филд
Новости команд
Все
Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+