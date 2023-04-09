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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед
Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед: обзор матча 09 апреля 2023
Чикаго Файр
09.04.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 10 тур
2 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
24'
К. Камара
36'
К. Камара
57'
К. Арриага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед
89'
Замена
М. Гарсия
️️️️
К. Арриага
Желтая карточка
W. Omsberg
82'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
Б. Гутьеррес
80'
Замена
М. Пинеда
️️️️
Г. Хименес
80'
Замена
Г. Куциас
️️️️
К. Камара
74'
Замена
Д. Дин
️️️️
М. Хайле-Селасси
69'
Замена
W. Omsberg
️️️️
А. Суке
69'
62'
Замена
J. Rosales
️️️️
В. Трапп
62'
Замена
S. Jeong
️️️️
Л. Амарилья
61'
Замена
Х. Дотсон
️️️️
Ф. Фрагапане
57'
ГОЛ! 2:1!
К. Арриага
ГОЛ! 2:0!
К. Камара
Пас отдал
А. Суке
36'
ГОЛ! 1:0!
К. Камара
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
30
Гастон Хименес
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
8
Крис Мюллер
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
16
Кервин Арриага
ОП
17
Робин Лод
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
9
Луис Амарилья
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Чикаго Файр
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
24
Джонатан Дин
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
21
Mikael Marques
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
4-1-3-3
29
Наварро
22
Теран
5
Чикош
2
Суке
30
Хименес
7
Хайле-Селасси
11
Гутьеррес
8
Мюллер
85
Камара
1
Брейди
21
Герберс
3-1-3-3
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
92
16
Арриага
17
Лод
20
Трапп
7
Фрагапане
21
Хлонгване
27
9
Амарилья
2
Суке
16
16
2
Суке
30
Хименес
22
Пинеда
22
Пинеда
30
Хименес
7
Хайле-Селасси
24
Дин
24
Дин
7
Хайле-Селасси
11
Гутьеррес
93
93
11
Гутьеррес
85
Камара
70
Куциас
70
Куциас
85
Камара
7
Фрагапане
31
Дотсон
31
Дотсон
7
Фрагапане
20
Трапп
30
30
20
Трапп
16
Арриага
8
Гарсия
8
Гарсия
16
Арриага
9
Амарилья
77
77
9
Амарилья
Остались в запасе
Чикаго Файр
Миннесота Юнайтед
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
21
Mikael Marques
ЦЗ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
21
Mikael Marques
ЦЗ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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