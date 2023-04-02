Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Сент-Луис - Миннесота Юнайтед
Сент-Луис - Миннесота Юнайтед: обзор матча 02 апреля 2023
Сент-Луис
02.04.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 9 тур
0 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
78'
Л. Амарилья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Луис - Миннесота Юнайтед
Замена
И. Йенсен
️️️️
И. Вассилев
86'
84'
Замена
J. Rosales
️️️️
Ф. Фрагапане
84'
Замена
B. Kallman
️️️️
Л. Амарилья
83'
Желтая карточка
К. Арриага
78'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Амарилья
Замена
А. Джексон
️️️️
Т. Острак
78'
Замена
A. Watts
️️️️
Д. Нервински
78'
Желтая карточка
К. Хайберт
77'
67'
Замена
Х. Дотсон
️️️️
М. Гарсия
Желтая карточка
Т. Паркер
61'
Замена
N. Blom
️️️️
Д. Страуд
60'
Замена
С. Адениран
️️️️
Н. Джоаккини
60'
Желтая карточка
Д. Страуд
28'
19'
Желтая карточка
Ф. Фрагапане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
7
Томаш Острак
АП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
4
Miguel Tapias
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
20
Вил Трапп
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
6
Njabulo Blom
ЦЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
28
Miguel Perez
ЦП
20
Akil Watts
ЦП
16
Азиэл Джексон
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
70
Selmir Pidro
ЦФ
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
21
Mikael Marques
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
4-1-2-3
1
Бюрки
14
Нельсон
26
Паркер
22
Хайберт
2
Нервински
23
Левен
19
Вассилев
7
Острак
8
Страуд
99
Клаусс
16
Джоаккини
3-1-1-5
97
Сент-Клер
4
15
Боксолл
92
16
Арриага
20
Трапп
27
8
Гарсия
9
Амарилья
21
Хлонгване
7
Фрагапане
8
Страуд
6
6
8
Страуд
2
Нервински
20
20
2
Нервински
7
Острак
16
Джексон
16
Джексон
7
Острак
16
Джоаккини
7
Адениран
7
Адениран
16
Джоаккини
19
Вассилев
10
Йенсен
10
Йенсен
19
Вассилев
8
Гарсия
31
Дотсон
31
Дотсон
8
Гарсия
7
Фрагапане
30
30
7
Фрагапане
9
Амарилья
44
44
9
Амарилья
Остались в запасе
Сент-Луис
Миннесота Юнайтед
39
Benjamin Lundt
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
28
Miguel Perez
ЦП
70
Selmir Pidro
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
1
Clint Irwin
ВР
21
Mikael Marques
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
28
Miguel Perez
ЦП
70
Selmir Pidro
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
21
Mikael Marques
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Сент-Луис - Миннесота Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Энерджайзер Парк
Новости команд
Все
Сент-Луис
Миннесота Юнайтед
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Шапи отметился голевым пасом в матче с «Сент-Луисом», у россиянина 6 результативных действий в сезоне
2025.05.15 08:52
МЛС. Гол Месси помог «Интеру» сыграть вничью с «Сент-Луисом» (3:3), Суарес забил в свои
2024.06.02 08:16
3
Файзуллаев отказал клубу МЛС
2024.02.19 08:41
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+