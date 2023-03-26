Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткепс
Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 26 марта 2023
Миннесота Юнайтед
26.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
40'
М. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
Л. Амарилья
90'
+2
Желтая карточка
Z. Bello
90'
+2
89'
Желтая карточка
Б. Уайт
Замена
M. Marques
️️️️
Ф. Фрагапане
85'
82'
Замена
️️️️
А. Шепф
82'
Замена
Д. Кайседо
️️️️
К. Дажоме
Желтая карточка
M. Tapias
76'
Замена
Z. Bello
️️️️
C. Dunbar
76'
60'
Замена
П. Вите
️️️️
Р. Галд
59'
Замена
️️️️
Р. Рапозо
Желтая карточка
В. Трапп
58'
54'
Желтая карточка
Т. Блэкмон
ГОЛ! 1:0!
М. Гарсия
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
9
Луис Амарилья
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Миннесота Юнайтед
21
Mikael Marques
ЦЗ
34
Zaydan Bello
ЦЗ
59
Devin Padelford
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
33
Patrick Weah
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
45
Педро Вите
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
2-2-5
1
3
4
20
Трапп
31
Дотсон
8
Гарсия
44
7
Фрагапане
70
9
Амарилья
3-2-3-2
1
33
Блэкмон
4
Веселинович
2
Лаборда
6
Берхальтер
18
Шепф
21
Рапозо
24
Грессель
11
Дажоме
25
Галд
24
Уайт
7
Фрагапане
21
21
7
Фрагапане
70
34
34
70
25
Галд
45
Вите
45
Вите
25
Галд
11
Дажоме
25
Кайседо
25
Кайседо
11
Дажоме
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткепс
59
Devin Padelford
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
33
Patrick Weah
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
59
Devin Padelford
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
33
Patrick Weah
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткепс
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Альянц Филд
Новости команд
Все
Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткепс
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+